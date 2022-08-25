نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم راتب جندي في الامن العام 1444 سلم الرواتب 2022 المديرية العامة للأمن العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم راتب جندي في الامن العام 1444، مع اقتراب موعد فتح التقديم يبحث السعوديين عن راتب جندي في الامن العام 2022. والذي تم إجراء تعديل عليه مؤخرا، ومن المقرر أن تقوم المديرية باستقبال طلبات جميع المواطنين الراغبين في الالتحاق بالوظائف الشاغرة عبر أبشر للتوظيف jobs.sa، وهذا بداية من تاريخ السابع والعشرين من شهر أغسطس الحالي إلى غاية أول يوم من شهر سبتمبر المقبل 2022، وبالنسبة لـ سلم رواتب الأمن العام في السعودية فهو يختلف باختلاف الرتب العسكرية، إلى جانب ذلك قامت المديرية بوضع شروط محددة يجب أن تتوفر في جميع الأشخاص الذين يريدون الانضمام للمديرية، وسنتعرف عليها في هذا المقال الذي بين أيديكم، والذي سنتحدث فيه بشكل أساسي عن موضوع راتب الجندي في الامن العام 1444، تابعوا معنا.

كم راتب جندي في الامن العام 1444

يتم تداول استفسار كم راتب جندي في الامن العام 1444 بشكل متكرر في الوقت الحالي بالمملكة. بما أنه سيتم منحهم فرصة للتقديم قريبا، مما جعل الناس يبحثون عن راتب جندي الأمن العام 1444. وهذه المؤسسة هي من أهم المؤسسات في السعودية، وتسعى بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على النظام العام وتوفير الأمان اللازم للحجاج والمواطنين وغيرهم. ومما جاء في سلم راتب الجندي في الأمن العام نذكر لكم:

نبدأ بالبدلات التي تمنح لهم، وهي: بدل الصنف هي 400 ريال، والميدان 450 ريال سعودي، أما بدل الإعاشة فهو 1000 ريال. بالنسبة لبدل الخطر هي 600 ريال، وبدل النقل يصرف له 500 ريال، في حين أن علاوة الإرهاب هي 805 ريال سعودي. وفيما يتعلق بالراتب 6975 ريال، ومخصص التقاعد ضمن راتب الجندي في الأمن العام هو 290 ريال. وصافي الراتب في هذه الحالة 6685 ريال سعودي.

سلم رواتب الامن العام 1444

بعد أن تحدثنا عن راتب جندي الامن العام 2022، لا بد من أن نتحدث بشكل عام عن رواتب العسكريين في الأمن العام بمختلف الرتب. وهو يختلف باختلاف رتبة الشخص، فمثلا العريف راتبه هو 2370 ريال، والرقيب يصرف له 4570 ريال. وجاء في سلم رواتب الامن العام راتب الجندي هو 2800 ريال. في حين أن الملازم يستفيد من راتب قدره 6609 ريال سعودي، ورئيس الرقباء 6270 ريال.

علاوة على ذلك، الملازم الأول الأساسي راتبه قد يصل إلى سبعة آلاف وسبع مئة وتسعة ريال. راتب العقيد الأساسي في الأمن العام هو 14.365 ريال، والمقدم يستفيد من راتب جيد أيضا هو 11.735 . وعلاوة قيمتها 405 ريال، النقيب الأساسي كذلك تسعة آلاف ومئتان وخمسة عشر ريال، وتمنح له علاوة سنوية تصل إلى 230 ريال، وأخيرا نذكر لكم راتب الرائد الأساسي هو 11.550 ريال والعلاوة هي 320 ريال.

شروط الأمن العام 1444

وضعت المديرية شروط قبول الامن العام 1444، وهي الجنسية السعودية، مع ضرورة النشأة فيها. أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويقوم بمعادلتها إن كان قد حصل عليها من دولة أخرى. يجب أن يكون حسن السيرة والسلوك أيضا ويكون ذا لياقة طبية عالية، والسن يكون أكثر من 18 عاما. ولا يكون أكثر من ثلاثون عاما. من الضروري أيضا أن يجتاز اختبار القبول بنجاح تام والمقابلة الشخصية أيضا.

وصلنا إلى نهاية مقال أجبنا فيه عن استفسار كم راتب جندي في الامن العام 1444. وقد وضحنا لكم أهم التفاصيل التي تبحثون عنها فيما يتعلق بالراتب وشروط التقديم من خلال أبشر للتوظيف jobs sa، وذكرنا لكم قيمة راتب الجندي في الأمن العام 1444 والبدلات.