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عمر شويل - جدة Sang.gov.sa لإعلان نتائج الحرس الوطني السعودي للقبول في العام 1444 والتعرف كذلك على سلم رواتب الافراد والضباط للمقبولين في تلك الكلية العريقة، وقد تم إطلاقها في عام 1917 لتخريج أفواج من الشباب على قدرة تأهيلية عالية لخدمة الوطنين وتوفر الكلية روابط التسجيل الإلكتروني للطلاب والاستعلام عن القبول كما تقوم بتوفير الخدمات الذاتية للعاملين فيها للاستخدام والتعرف على كافة الخدمات الموفرة لهم.

ما هي المدارس العسكرية الأكثر أقبالا بالمملكة

تعتبر كلية الملك خالد وكلية الملك فهد من أكثر الكليات إقبالا في المملكة العربية السعودية، حيث يتم في تلك الكليات تقديم الخبرات العسكرية الأحدث على مستوى العالم إلى الطالب الجديد، ويتم تأهيله بأحدث الطرق الجديدة، ويتم تقديم دعم لمصروفات الطلاب ويكون الخريجين من تلك الكليات هم الأفضل على مستوى المملكة ويكون من حقهم العمل في أفضل الأماكن لما لهم من إمكانيات وقدرات غير معهودة في كليات أخرى، تم إطلاق وزارة الحرس الوطني في عام 1917 وتقوم بدعم الكليات العسكرية وقد تم تطويرها تدريجيا لتصبح الأفضل على مستوى دول الخليج.

[Sang.gov.sa] استعلام نتائج الحرس الوطني 1444 بوابة القبول الإلكترونية وجدول سلم الرواتب (أفراد – ضباط)

ويكون العاملين في الوظائف الخريجين من المدارس العسكرية تتبع للحرس الوطني السعودي هم الأفضل في التأهيل والأعلى في الرواتب، وتفتخر المملكة بالتعليم فيها خاصة في الأعوام الأخيرة وخاصة بعد اتباعها لأحدث الطرق العالمية في التعليم واستخدام والتدريس على أحدث المعدات العسكرية لضمان الأمن العام بالمملكة.

الخدمات الذاتية بالحرس الوطني السعودي

تقوم وزارة الحرس الوطني بتوفير منصة خاصة للعاملين فيها للتسجيل والاستعلام وتوفير الخدمات الإلكترونية الخاصة بالموظفين العاملين فيه، وهي بوابة الخدمات الذاتية وتم اعتماد النظام الإلكتروني فيها لما فيه من سرية في البيانات وسرعة في انتقال المعلومات وسهولة مع دقة في البيانات.

سلم رواتب موظفي الحرس الوطني

الدرجة/ الرتبة ملازم ملازم أول نقيب رائد مقدم عقيد عميد لواء 1 7590 ريال 8835 ريال 10600 ريال 13515 ريال 14645 ريال 16520 ريال 18805 ريال 21390 ريال 2 7970 ريال 9275 ريال 11095 ريال 13780 ريال 15115 ريال 17110 ريال 19455 ريال 22120 ريال 3 8350 ريال 9715 ريال 11590 ريال 14045 ريال 15585 ريال 17700 ريال 20105 ريال 23580 ريال 4 8730 ريال 10155 ريال 12085 ريال 14310 ريال 16055 ريال 18290 ريال 20755 ريال 23580 ريال 5 9110 ريال 10595 ريال 12580 ريال 14575 ريال 16525 ريال 18880 ريال 21405 ريال 24310 ريال 6 9490 ريال 11035 ريال 13075 ريال 14840 ريال 16995 ريال 19470 ريال 22055 ريال 25040 ريال 7 9870 ريال 11475 ريال 13570 ريال 15105 ريال 17465 ريال 20060 ريال 22705 ريال 25770 ريال 8 10250 ريال 11915 ريال 13835 ريال 15370 ريال 17935 ريال 20650 ريال 23355 ريال 26500 ريال 9 10630 ريال 12355 ريال 14100 ريال 15635 ريال 18405 ريال 21240 ريال 24005 ريال 27230 ريال 10 11010 ريال 12795 ريال 14365 ريال 15900 ريال 18875 ريال 21830 ريال 24655 ريال 27960 ريال 11 11390 ريال 13235 ريال 14630 ريال 16165 ريال 19345 ريال 22420 ريال 25305 ريال 28690 ريال 12 11770 ريال 13675 ريال 14895 ريال 16430 ريال 19815 ريال 23010 ريال 25955 ريال – 13 12150 ريال 14115 ريال 15160 ريال 16695 ريال 20285 ريال 23600 ريال – – 14 12530 ريال 14555 ريال 15425 ريال 16960 ريال 20755 ريال – – – 15 12910 ريال 14995 ريال 15690 ريال 17225 ريال – – – –

رواتب الحرس الوطني السعودي 1444

الدرجة/ الرتبة جندي جندي أول عريف وكيل رقيب رقيب رقيب أول رئيس رقباء 1 3220 ريال 3395 ريال 3765 ريال 4455 ريال 5260 ريال 6180 ريال 7215 ريال 2 3350 ريال 3540 ريال 3940 ريال 4665 ريال 5510 ريال 6480 ريال 7575 ريال 3 3480 ريال 3685 ريال 4115 ريال 4875 ريال 5760 ريال 6780 ريال 7935 ريال 4 3610 ريال 3830 ريال 4290 ريال 5080 ريال 6010 ريال 7080 ريال 8295 ريال 5 3740 ريال 3975 ريال 4465 ريال 5295 ريال 6260 ريال 7380 ريال 8655 ريال 6 3870 ريال 4120 ريال 4640 ريال 5505 ريال 6510 ريال 7680 ريال 9015 ريال 7 4000 ريال 4265 ريال 4815 ريال 5715 ريال 6760 ريال 7980 ريال 9375 ريال 8 4130 ريال 4410 ريال 4990 ريال 5925 ريال 7010 ريال 8280 ريال 9735 ريال 9 4260 ريال 4555 ريال 5165 ريال 6135 ريال 7260 ريال 8580 ريال 10095 ريال 10 4390 ريال 4700 ريال 5340 ريال 6345 ريال 7510 ريال 8880 ريال 10455 ريال 11 4520 ريال 4845 ريال 5515 ريال 6555 ريال 7760 ريال 9180 ريال 10815 ريال 12 4650 ريال 4990 ريال 5690 ريال 6765 ريال 8010 ريال 9480 ريال 11175 ريال 13 4780 ريال 5135 ريال 5865 ريال 6975 ريال 8260 ريال 9780 ريال 11535 ريال 14 4910 ريال 5280 ريال 6040 ريال 7185 ريال 8510 ريال 10080 ريال 11895 ريال 15 5040 ريال 5425 ريال 6215 ريال 7395 ريال 8760 ريال 10380 ريال 12255 ريال

هل تظهر نتائج الحرس الوطني قريبا

تم إغلاق باب التسجيل الإلكتروني للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية التابعة لوزارة الحرس الوطني Sang.gov.sa ، ويتوقع الإعلان عنها خلال أيام قليلة، ويتم ذلك عبر بوابة قبول الوزارة التي قام الطلاب بالتسجيل فيها من قبل، وللاستعلام عن النتائج يمكن الدخول كذلك على:

الاتصال على رقم الهاتف 0112525300.

التواصل عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة [email protected]

كيفية الاستعلام عن نتائج الحرس الوطني إلكترونيا Sang.gov.sa