نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبلغ تمويلي من إمكان الراجحي يصل إلى 50 ألف ريال دون تحويل راتب أو كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقوم الكثير من المواطنين داخل وخارج المملكة العربية السعودية بالبحث عن خطوات الحصول على تمويل وقروض ويقدم برنامج إمكان الراجحي لهم الكثير من المزايا مع مبالغ تمويلية مناسبة، وأصبح تمويل إمكان من البرامج المتكاملة للتمويل في السعودية وهو البرنامج المقدم من بنك الراجحي، حيث يجمع تمويل إمكان بين توفير الكثير من المزايا للعميل وتوفير مبالغ مناسبة للتمويل تصل إلى 50 الف ريال وكذلك دون شروط معقدة مثل تحويل الراتب أو اشتراط وجود كفيل، ولذلك من خلال مقالتنا نوضح أهم التفاصيل الخاصة بتمويل الراجحي مثل الشروط المطلوبة للحصول علي التمويل والمزايا المتعددة التي يوفرها للعملاء، وأيضا خطوات طلب التمويل الفوري.

مزايا تمويل إمكان الراجحي للمواطن

نوضح للمواطنين في المملكة العربية السعودية أهم مزايا موجودة في برنامج تمويل إمكان، كما يعتبر برنامج التمويل متوافق ومطابق بشكل كامل مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولا توجد أي شروط يتم فرضها من البرنامج على صاحب العمل، كما يمكن الحصول على التمويل دون الحاجة إلى تحويل الراتب أو وجود كفالة والحصول على مبالغ تمويل تبدأ من 2000 ريال سعودي وتصل مبالغ التمويل إلى 50000 ريال سعودي.

الشروط المطلوبة للحصول على تمويل الراجحي

توجد بعض الشروط المطلوبة توافرها لأهلية الحصول على تمويل إمكان بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية، وأهم هذه الشروط الآتية:

يُمنح مبالغ التمويل إلى المواطنين سعوديين الجنسية.

الأعمار التي يمكنها التقدم بطلب الحصول على التمويل هي من 25 عام وحتى 60 عام كحد أقصى.

يمكن للمواطن السعودي الحصول على التمويل سواء كان يعمل بالقطاع العام أو القطاع الخاص.

الحد الأدنى لراتب العميل المتقدم يجب ألا يقل عن 5000 ريال سعودي.

التاريخ الائتماني للعميل المتقدم للتمويل ممتاز.

خطوات الحصول على تمويل 50 ألف ريال للمواطن

متوفر بعض الخطوات التي يجب اتباعها حيث من خلالها يمكن الحصول على تمويل يصل حتى 50000 ريال سعودي من برنامج إمكان، وهذه الخطوات كالتالي:

الدخول على تطبيق الراجحي من خلال الهاتف الجوال أو الموقع الرسمي إمكان الراجحي. القيام بكتابة جميع البيانات المطلوبة، وإرفاق جميع الأوراق التي يطلبها البرنامج للحصول على التمويل. تحديد طريقة الدفع المناسبة للمواطن بين طرق السداد المختلفة التي يوفرها البرنامج.

المستندات المطلوبة للتقديم على قرض الشخصي

يوجد بعض من الأوراق والمستندات التي يجب إحضارها لكي تتم عملية طلب القرض والتمويل بشكل كامل وهي: