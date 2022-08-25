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عمر شويل - جدة كيف احصل على بيت مجاني للضمان الاجتماعي وما هي طريقة التقديم على الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي فقد قدمت وزارة الإسكان السعودية خيارات كثيرة وحلول سكنية متميزة منها سكن مجاني أو بيت مجاني وإمكانية الحصول على وحدات سكنية جاهزة من السوق، ويسأل البعض هل الضمان يعطي سكن للمطلقة وكيف يمكن الاستعلام عن أسماء مستفيدي الإسكان الضمان الاجتماعي في السعودية لهذا سنتعرف على كيف احصل على بيت مجاني للضمان الاجتماعي وما الشروط.

كيف احصل على بيت مجاني للضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الإسكان عن إمكانية التقديم على بيت مجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال منصة سكني وبعد أن يتم التأكد من أن المواطن المتقدم مقبول لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فإنه يتم تحويل الطلب تلقائيًا إلى منصة الإسكان التنموي للبت في صحة البيانات والتأكد من استحقاق المواطن للدعم.

طريقة التقديم على الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

يمكن التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال التالي:

الانتقال إلى رابط منصة سكني الإلكترونية.

تسجيل الدخول أو النقر على تسجيل جديد.

كتابة جميع البيانات المطلوبة من خلال الموقع.

إذا كان المواطن مستفيد من الضمان الاجتماعي فسوف يتم البدء في التحويل التلقائي إلى منصة الإسكان التنموي.

على العميل أن ينتظر لحين مراجعة الطلب.

كيف احصل على بيت من وزارة الإسكان

بعد الإجابة على كيف احصل على بيت مجاني للضمان الاجتماعي من وزارة الإسكان يمكن أيضًا لمحدودي الدخل والمطلقات والأرامل التقديم على الدعم السكني من خلال منصة سكني للحصول على بيت مجاني وتقديم وثائق تثبت الحالة الاجتماعية وقيمة الرواتب للعاملين في القطاع الحكومي والخاص أيضًا، وللقبول يشترط الجنسية السعودية وألا يقل السن عن 25 سنة، مع عدم الاستفادة السابقة من الدعم السكني.

استعلام عن أسماء مستفيدي الإسكان للضمان الاجتماعي

وفرت الوزارة قائمة المستفيدين من الدعم السكني من خلال المنصة الإلكترونية سكني وذلك من خلال خيار الملف الشخصي أو من خلال الانتقال إلى رابط ملف المستفيدين في الصفحة الرئيسية للموقع ويمكن الاستعلام عن أسماء مستفيدي الإسكان الضمان الاجتماعي أو التعرف على كيف احصل على بيت مجاني للضمان الاجتماعي برقم الهوية الوطنية لصاحب الطلب أو الاتصال على رقم الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان.