“هنا” رابط تقديم الأمن العام 1444 رجال وشروط تسجيل وظائف الأمن العام للرجال JOPS.SA

رابط تقديم الأمن العام 1444 أصبح محل بحث كبير اليوم الخميس 2022/08/25، بعد أن أعلنت المديرية العامة للأمن العام، متمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، عن فتح رابط التسجيل الإلكتروني للتقديم على رتبة “جندي”، بمديريات الأمن العام في عدة مدن بالمملكة، وحددت الشروط العامة التي يجب توافرها في الراغبين في التسجيل من حملة شهادة الثانوية العامة فيما فوق، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم أهم تفاصيل الوظائف العسكرية الجديدة وخطوات التسجيل عليها.

رابط تقديم الأمن العام 1444

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية، أنه يجب على الراغبين في التسجيل تحري الدقة اللازمة في تسجيل بيانات التقديم، لأنه في حالة أن هناك بيانات غير مطابقة لبيانات الجهات ذات الشأن، سوف يتم استبعاد مقدم الطلب فوراً لذا وجب التنبيه قبل التسجيل على وظائف المديرية العامة للأمن العام للرجال 1444.

تقديم وظائف الأمن العام للرجال

الدخول على رابط أبشر توظيف jobs.sa .

. النقر على أيقونة الوظائف المتاحة الآن.

تسجيل البيانات المطلوبة لدخول الموقع.

تحديد وظائف الأمكن العام للرجال 1444.

تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقديم ويجب التأكد من دقة البيانات المسجلة.

بعد مراجعة البيانات أضغط حفظ البيانات ثم إرسال الطلب وقم بطباعة الطلب وأحتفظ برقم الطلب.

شروط التقديم في وظائف الأمن العام رجال 1444

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ.

يستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والدية خارج المملكة أثناء خدمة الوطن.

يجب أن يكون المتقدم يتمتع بصفتي حسن السير والسلوك ولا يكون قد حكم عليه في أي قضايا.

الحصول على الشهادة المطلوبة الثانوية العامة ويفضل الشهادات الأعلى.

في حالة أن الشهادة الجامعية من الخارج يجب معادلتها من قبل وزارة التعليم السعودية.

يشترط أن يتمتع المتقدم بالصحة العامة الجيدة ولا يكون يعاني من أي أمراض مزمنة.

تناسق الطول مع الوزن وفق اللائحة الطبية للأمن العام.

إجتياز كافة الاختبارات والمقابلات الشخصية المقررة من قبل لجنة القبول.

أن لات يكون المتقدم قد سبق له التعيين في أي وظيفة خاضعة للنظام العسكري وتم فصله منها.

في حالة أن كان المتقدم متزوج يشترط أن تكون جنسية الزوجة سعودية.

موعد تقديم وظائف الأمن العام

يبدأ التسجيل الإلكتروني على الوظائف بداية من يوم السبت، 1444/01/29 الموافق 2022/08/27 ويستمر التقديم حتى يوم الخميس، 1444/02/05 الموافق 2022/09/01 القادم عبر أبشر توظيف.

كم راتب جندي الأمن العام ؟

يبلغ راتب جندي في الأمن العام السعودي شامل البدلات والعلاوات، 6975 ريال سعودي في الشهر تزداد مع الترقيات أثناء العمل موزعين كما يلي.

الراتب الأساسي لجندي الأمن العام 3200 ريال سعودي. راتب 1000 ريال تصرف تحت بند بدل إعاشة. تصرف 905 ريال في الشهر علاوة إرهاب. 500 ريال تصرف بدل انتقالات للجندي. 450 ريال بدل ميدان / 400 ريال تصرف تحت بند صف دراسي. 600 ريال تصرف بدل مخاطر عمل.

ما هي مهام الجندي في الأمن العام ؟