رسم دخول حديقة سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود الرياضية ينبع

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عمر شويل - جدة رسم دخول حديقة سعود بن عبد الله ، هل تبحث عن حديقة مميزة لقضاء أوقات عطلتك؟ هل تحب الهدوء والمناظر الطبيعية الجميلة؟ إليك حديقة سعود بن عبد الله الرياضية ينبع، والتي تمتاز بالمناظر رائعة الجمال التي تريح القلب والعقل والتي يسعد بها جميع أفراد العائلة، الحديقة تقع على مساحة 300000 متر مربع وتتعدد بها الخدمات والأنشطة كما أن بها مرافق مختلفة مثل الحمامات العامة وموقف السيارات بجانب المساحات الخضراء الواسعة والأشجار.

مميزات حديقة سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود الرياضية ينبع

تمتاز حديقة سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود الرياضية ينبع بوجود الخدمات المتميزة كما أن بالقرب منها عدة فنادق مثل فندق الفنار، فندق موفنبيك تلك الفنادق توفر خدمات مميزة وبها مطاعم مختلفة تقدم أكلات متنوعة، ونجد الحديقة تحتوي على مقهى مثالي يهتم بتقديم المشروبات بمختلف أنواعها سواء ساخنة أو باردة وعصائر رائعة المذاق بأسعار مثالية، يعتبر وجود مساحات خضراء واسعة بالحديقة من أفضل ما يميزها إذ يسمح بممارسة الرياضات إلى جانب الجلوس للراحة والتمتع بالمناظر الخلابة.

أهم الأنشطة بحديقة سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود الرياضية ينبع

تكثر الأنشطة التي يمكن ممارستها بالحديقة والتي تشمل ما يلي:

ممارسة المشي والجري

لمحبي الرياضة يمكن المشي لساعات طويلة أو الجري بالحديقة ذات الممرات المتعددة إذ أن مساحتها كبيرة تسمح لمحبي الرياضة التمتع بالمكان بقدر الإمكان.

التمتع بملاهي الأطفال

توجد منطقة بالحديقة تخص الأطفال يمكن اللعب بها واستخدام الألعاب المختلفة والتمتع والشعور بالسعادة بجانب أن أسعار الألعاب بالحديقة مناسبة جدا.

الجلوس ومتابعة الغروب

هناك من يفضلون متابعة منظر الغروب واخذ صور تذكارية أو رسم إحدى اللوحات الجميلة في ذلك الهدوء والمنظر المبهج.

الاستمتاع بالمشروبات الرائعة

يوجد بالحديقة مقهى يقدم أشهى المشروبات وأيضا عصائر للأطفال بالأسعار المناسبة لجميع الزوار.

رسم دخول حديقة سعود بن عبد الله

تعد الحديقة من الحدائق العامة التي يعد الدخول بها مجاني ولهذا فهي تناسب جميع الطبقات إلى جانب أنه يمكن دخول المكان في أي وقت على مدار اليوم، يمكن اصطحاب الأطفال إذ أن الحديقة مكان آمن وبه ملاهي للأطفال، كما يمكن دخول المسنين للاستمتاع بالهدوء وأيضا الطلاب يمكن المذاكرة في الحديقة والتمتع بالمنظر الجميل والجو الرائع، وتتسع الحديقة للأعداد الكبيرة من الزوار نظرا لكبر المساحة.