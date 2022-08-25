نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور 1444.. كيفية الاطلاع على أهلية الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أنشأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطبيق البرنامج المطور لكي يتمكن المواطنين من الاستفادة بالعديد من الخدمات التي يوفرها البرنامج، حيث أوضحت وزارة الموارد أن موعد إيداع الضمان الاجتماعي سوف يتم عرضه عبر الموقع الإلكتروني، وسوف نوضح لكم باستفاضة في هذا المقال موعد إيداع الضمان الاجتماعي.

موعد إيداع الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد إيداع الضمان الاجتماعي في المؤتمر الصحفي وهو كالآتي:

• قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن موعد إيداع الضمان الاجتماعي يوم الخميس الموافق 1/9/2022.

• يمكن للمواطنين الاطلاع على كافة بيانات التقديم عبر موقع الضمان الاجتماعي.

• حيث أتاحت الوزارة خدمة التحدث إلى خدمة العملاء وذلك لحل المشكلة التي تواجه المواطنين أثناء التوجه إلى الموقع الإلكتروني.

كيفية الاطلاع على أهلية الضمان الاجتماعي

يرغب المواطنين في متابعة كيفية الاطلاع على أهلية الضمان الاجتماعي وذلك عن طريق اتباع كافة الخطوات التالية:

• افتح موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

• ثم اضغط على كلمة “تسجيل دخول جديد”.

• دون الاسم ورقم الهاتف وكلمة المرور والبريد الإلكتروني ورمز التحقق ورقم الهوية الوطنية.

• ثم اختر كلمة “الخدمات الإلكترونية” من القائمة الرئيسية.

• اضغط على كلمة “الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي”.

• اكتب كافة المعلومات الشخصية في المكان الذي يحدده لك الموقع الإلكتروني.

• ثم اضغط على كلمة “موافق”.

• وأخيراً سوف يعرض لك الموقع الإلكتروني كل ما يخص أهلية الضمان الاجتماعي.

دخل الضمان الاجتماعي

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دخل الضمان الاجتماعي الذي يحصل عليه كل شخص في العائلة وهو كالآتي:

• يأخذ الشخص الواحد مرتب 1000 ريال سعودي كل شهر.

• يأخذ شخصين مرتب يصل إلى 1285 ريال سعودي.

• يحصل 3 أشخاص على مرتب 1570 ريال سعودي.

• يحصل 4 أشخاص على مرتب 1855 ريال سعودي.

• يأخذ 5 أشخاص دخل يصل إلى 2140 ريال سعودي.

• يحصل 6 أشخاص على دخل 2240 ريال سعودي.

• يأخذ 7 أشخاص دخل 2710 ريال سعودي.

• يحصل 8 أشخاص على دخل 3000 ريال سعودي.

• يأخذ 9 أشخاص مرتب يصل إلى 3280 ريال سعودي.

• يحصل 10 أشخاص على مرتب 3560 ريال سعودي.

• يأخذ عدد 11 شخص على مرتب يصل إلى 3840 ريال سعودي كل شهر.