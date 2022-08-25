نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الداخلية السعودية: فتح باب التقديم في وظائف الأمن العام 1444 للرجال على رتبة جندي في المقال التالي
أعلنت وزارة الداخلية السعودية عبر لجنة القبول المركزي عن فتح باب التسجيل في وظائف الأمن العام 1444 للرجال على رتبة جندي، حاملي مؤهل الثانوية العامة فيما فوق، لمن يستوفوا الشروط والضوابط المحددة وفق أنظمة ولوائح الوظائف العسكرية عبر بوابة أبشر وزارة الداخلية، التي تستقبل الطلبات مع تقديم إرشادات على جميع المتقدمين اتباعها جيداً والالتزام بها خاصة أثناء عملية تسجيل البيانات والمعلومات الشخصية والتأكد من صحتها نظراً لإتمام عملية التطابق بعد المقابلة الشخصية والتي يتم من خلالها استبعاد عدة طلبات تقديم بسبب عدم توافق المعلومات، ولذلك يجب استيفاء كافة الضوابط قبل التقديم على الوظائف العسكرية.
شروط وظائف الأمن العام للرجال
- لابد أن يكون خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- حاصل على الشهادة من المملكة أو لابد من وجود معادلة إذا كان المؤهل من الخارج.
- يشترط الجنسية السعودية ويستثنى من ذلك الشرط من عاش مع والده حين خدمته للبلاد في الخارج.
- يجب أن يكون المتقدم ذو خلق وسمعة جيدة طوال حياته، وألا يكون قد تواجد في أي من السجون من قبل.
- ألا يكون قد فصل من أحد المعاهد أو المراكز العسكرية من قبل.
- لا يكون قد عين في أحد الوظائف التابعة لنظام الخدمة المدنية أو العسكرية سابقاً.
- كما يشترط أن يكون ذو لياقة بدنية بأن يتناسب طوله مع وزنه.
- إذا كان متزوجاً فيجب أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أيضاً.
- اجتياز جميع اختبارات القبول والتي تشمل الفحص الطبي والمقابلة الشخصية.
موعد ورابط التقديم في وظائف الأمن العام 1444 للرجال
أوضحت لجنة القبول للشؤون العسكرية بوزارة الداخلية سوف يتم فتح التسجيل والقبول في وظائف الأمن العام عبر رابط بوابة أبشر توظيف وذلك في المواعيد المحددة اعتباراً من صباح يوم السبت المقبل الموافق 29 شهر محرم الجاري (29-1-1444) الموافق 27 شهر أغسطس 2022 وسوف يستمر استقبال طلبات التقديم لمدة 6 أيام متتالية حتى آخر موعد يوم الخميس 5 من شهر صفر المقبل (5-2-1444هـ) الموافق 1 سبتمبر 2022، جدير بالذكر أن لابد من استيفاء الشروط والتعليمات جيداً لضمان عدم استبعاد طلب التقديم..موفقين جميعاً إن شاء الله.
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