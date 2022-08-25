نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد عودة الطلاب ١٤٤٤ بعد تعديل التقويم الدراسي لعام 1444/2023 للمدراس والجامعات السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى موعد عودة الطلاب ١٤٤٤، يهتم العديد من الطلاب والمعلمين مع اقتراب السنة الدراسية الجديدة بالاستعلام عن ميعاد بداية العمل في مدارس المملكة العربية السعودية، حيث تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم في السعودية عن موعد بداية الدراسة ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة ببداية الدراسة في المملكة العربية السعودية.

متى موعد عودة الطلاب ١٤٤٤

تم الإعلان من خلال وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن ميعاد عودة الدراسة، حيث صرح بأنها سوف تكون في تاريخ 28/8/2022 الموافق للتاريخ الهجري 1 صفر عام 1444، علاوة على ذلك أوضحت الوزارة إن الفصل الدراسي الأول سوف يكون ثلاثة عشر أسبوعا، وسوف يتم الانتهاء من الفصل الدراسي الأول في 30 من ربيع الثاني لعام 1444 هجريا.

موعد عودة المعلمين والإداريين

وفقا لقرار وزارة التربية والتعليم السعودية، من المقرر أن يعود المعلمون والإداريون إلى العمل يوم الاثنين 24 محرم 1444 هجريا، ما يعادل 22 أغسطس 2022 م، أما الطلاب فيخططون للعودة إلى المدرسة في أول يوم من شهر صفر 1444 ه الموافق ليوم 28/8/ 2022.

التقويم الدراسي 1444 من قبل وزارة التعليم

تقدم وزارة التعليم والتعليم العام بالمملكة العربية السعودية التقويم لعام 1444 ه للطلاب الحاليين لفهم الخطة الدراسية ومواعيد الإجازات للفصول الثلاثة، من خلال موقع المدرسة السعودية قبل بدء العام الدراسي، وذلك لجميع الإجازات خلال العام الدراسي، مثل عطلات العيد الوطني وعطلات يوم التأسيس وعطلات نهاية الأسبوع الممتدة.

الحدث اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الفصل الدراسي الأول وعودة الدوام الأحد 1 صفر 1444 هجريًا 28 أغسطس 2022 ميلاديًا بداية الفصل الدراسي الثاني الأحد 10 جمادى الأولى 1444 هجريًا 4 ديسمبر 2022 ميلاديًا بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني نهاية دوام يوم الخميس 10 شعبان 1444 هجريًا 2 مارس 2023 ميلاديًا بداية الفصل الدراسي الثالث الأحد 20 شعبان 1444 هجريًا 12 مارس 2023 ميلاديًا بداية إجازة الفصل الدراسي الثالث نهاية دوام يوم الخميس 4 ذو الحجة 1444 هجريًا 22 يونيو 2023 ميلاديًا

التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل

الحدث اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 1/ صفر/ من عام 1444هـ 28/ آب أغسطس/ من عام 2022م إجازة اليوم الوطني يوم الأربعاء ويوم الخميس 25، 26/ صفر/ من عام 1444هـ 21، 22/ أيلول سبتمبر/ من عام 2022م إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم الأحد ويوم الاثنين 20، 21/ ربيع الأول/ من عام 1444هـ 16، 17/ أكتوبر تشرين الأول/ من عام 2022م إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم الخميس 16/ ربيع الآخر/ من عام 1444هـ 10/ نوفمبر تشرين الثاني/ من عام 2022م بداية إجازة الفصل الدراسي الأول نهاية دوم يوم الخميس 30/ ربيع الآخر/ من عام 1444هـ 24/ نوفمبر تشرين الثاني/ من عام 2022م بداية الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 10/ جمادى الأولى/ من عام 1444هـ 4/ ديسمبر كانون الأول/ من عام 2022م إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم الأحد 24/ جمادى الأولى/ من عام 1444هـ 18/ ديسمبر كانون الأول/ من عام 2022م إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم الأحد والاثنين 22، 23/ جمادى الآخرة/ من عام 1444هـ 15، 16/ يناير كانون الثاني/ من عام 2023م إجازة يوم التأسيس يوم الأربعاء والخميس 2، 3/ شعبان/ من عام 1444هـ 22، 23/ شباط فبراير/ من عام 2023م بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني نهاية دوام يوم الخميس 10/ شعبان/ من عام 1444هـ 2/ مارس آذار/ من عام 2023م بداية الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 20/ شعبان/ من عام 1444هـ 12/ مارس آذار/ من عام 2023م بداية إجازة عيد الفطر نهاية دوام يوم الخميس 22/ رمضان/ من عام 1444هـ 13/ أبريل نيسان/ من عام 2023م بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر يوم الأربعاء 6/ شوال/ من عام 1444هـ 26/ أبريل نيسان/ من عام 2023م إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم الأحد والاثنين 10، 11/ ذي القعدة/ من عام 1444هـ 28، 29/ مايو أيار/ من عام 2022م بداية إجازة نهاية العام الدراسي نهاية دوام يوم الخميس 4/ ذي الحجة/ من عام 1444هـ 22/ يونيو حزيران/ من عام 2023م

موعد نهاية الدراسة في السعودية

ينتهي العام الدراسي يوم الأربعاء الموافق 4 من ذي الحجة 1444 هجريا، المتزامن مع تاريخ 21 /6/ 2023 ميلاديا، ويحصل الطلاب بعد ذلك على إجازتهم الأخيرة في العام، وهي نهاية العام الدراسي، بالإضافة إلى أننا نقدم تقويم السنة الدراسية لعام 1444 المقدم من خلال وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بالتواريخ الهجرية والميلادية، لإعلام كافة الطلاب بمواعيد الإجازات الذي يحصلون عليها أثناء السنة الدراسية.

وفي نهاية المقال نكون قد تعرفنا على موعد عودة الطلاب والمعلمين إلى المدارس لعام 1444 هجريا، بالإضافة إلى انه تم استعراض كافة القرارات الخاصة بوزارة التربية والتعليم السعودية، ويمكن معرفة الإجازات من خلال التقويم الدراسي الذي قدمته الوزارة في صيغة PDF