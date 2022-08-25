نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد عودة الطلاب ١٤٤٤ بعد تعديل التقويم الدراسي لعام 1444/2023 للمدراس والجامعات السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة متى موعد عودة الطلاب ١٤٤٤، يهتم العديد من الطلاب والمعلمين مع اقتراب السنة الدراسية الجديدة بالاستعلام عن ميعاد بداية العمل في مدارس المملكة العربية السعودية، حيث تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم في السعودية عن موعد بداية الدراسة ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة ببداية الدراسة في المملكة العربية السعودية.
متى موعد عودة الطلاب ١٤٤٤
تم الإعلان من خلال وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن ميعاد عودة الدراسة، حيث صرح بأنها سوف تكون في تاريخ 28/8/2022 الموافق للتاريخ الهجري 1 صفر عام 1444، علاوة على ذلك أوضحت الوزارة إن الفصل الدراسي الأول سوف يكون ثلاثة عشر أسبوعا، وسوف يتم الانتهاء من الفصل الدراسي الأول في 30 من ربيع الثاني لعام 1444 هجريا.
موعد عودة المعلمين والإداريين
وفقا لقرار وزارة التربية والتعليم السعودية، من المقرر أن يعود المعلمون والإداريون إلى العمل يوم الاثنين 24 محرم 1444 هجريا، ما يعادل 22 أغسطس 2022 م، أما الطلاب فيخططون للعودة إلى المدرسة في أول يوم من شهر صفر 1444 ه الموافق ليوم 28/8/ 2022.
التقويم الدراسي 1444 من قبل وزارة التعليم
تقدم وزارة التعليم والتعليم العام بالمملكة العربية السعودية التقويم لعام 1444 ه للطلاب الحاليين لفهم الخطة الدراسية ومواعيد الإجازات للفصول الثلاثة، من خلال موقع المدرسة السعودية قبل بدء العام الدراسي، وذلك لجميع الإجازات خلال العام الدراسي، مثل عطلات العيد الوطني وعطلات يوم التأسيس وعطلات نهاية الأسبوع الممتدة.
|الحدث
|اليوم
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|بداية الفصل الدراسي الأول وعودة الدوام
|الأحد
|1 صفر 1444 هجريًا
|28 أغسطس 2022 ميلاديًا
|بداية الفصل الدراسي الثاني
|الأحد
|10 جمادى الأولى 1444 هجريًا
|4 ديسمبر 2022 ميلاديًا
|بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني
|نهاية دوام يوم الخميس
|10 شعبان 1444 هجريًا
|2 مارس 2023 ميلاديًا
|بداية الفصل الدراسي الثالث
|الأحد
|20 شعبان 1444 هجريًا
|12 مارس 2023 ميلاديًا
|بداية إجازة الفصل الدراسي الثالث
|نهاية دوام يوم الخميس
|4 ذو الحجة 1444 هجريًا
|22 يونيو 2023 ميلاديًا
التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل
|الحدث
|اليوم
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|بداية الفصل الدراسي الأول
|يوم الأحد
|1/ صفر/ من عام 1444هـ
|28/ آب أغسطس/ من عام 2022م
|إجازة اليوم الوطني
|يوم الأربعاء ويوم الخميس
|25، 26/ صفر/ من عام 1444هـ
|21، 22/ أيلول سبتمبر/ من عام 2022م
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|يوم الأحد ويوم الاثنين
|20، 21/ ربيع الأول/ من عام 1444هـ
|16، 17/ أكتوبر تشرين الأول/ من عام 2022م
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|يوم الخميس
|16/ ربيع الآخر/ من عام 1444هـ
|10/ نوفمبر تشرين الثاني/ من عام 2022م
|بداية إجازة الفصل الدراسي الأول
|نهاية دوم يوم الخميس
|30/ ربيع الآخر/ من عام 1444هـ
|24/ نوفمبر تشرين الثاني/ من عام 2022م
|بداية الفصل الدراسي الثاني
|يوم الأحد
|10/ جمادى الأولى/ من عام 1444هـ
|4/ ديسمبر كانون الأول/ من عام 2022م
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|يوم الأحد
|24/ جمادى الأولى/ من عام 1444هـ
|18/ ديسمبر كانون الأول/ من عام 2022م
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|يوم الأحد والاثنين
|22، 23/ جمادى الآخرة/ من عام 1444هـ
|15، 16/ يناير كانون الثاني/ من عام 2023م
|إجازة يوم التأسيس
|يوم الأربعاء والخميس
|2، 3/ شعبان/ من عام 1444هـ
|22، 23/ شباط فبراير/ من عام 2023م
|بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني
|نهاية دوام يوم الخميس
|10/ شعبان/ من عام 1444هـ
|2/ مارس آذار/ من عام 2023م
|بداية الفصل الدراسي الثالث
|يوم الأحد
|20/ شعبان/ من عام 1444هـ
|12/ مارس آذار/ من عام 2023م
|بداية إجازة عيد الفطر
|نهاية دوام يوم الخميس
|22/ رمضان/ من عام 1444هـ
|13/ أبريل نيسان/ من عام 2023م
|بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر
|يوم الأربعاء
|6/ شوال/ من عام 1444هـ
|26/ أبريل نيسان/ من عام 2023م
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|يوم الأحد والاثنين
|10، 11/ ذي القعدة/ من عام 1444هـ
|28، 29/ مايو أيار/ من عام 2022م
|بداية إجازة نهاية العام الدراسي
|نهاية دوام يوم الخميس
|4/ ذي الحجة/ من عام 1444هـ
|22/ يونيو حزيران/ من عام 2023م
موعد نهاية الدراسة في السعودية
ينتهي العام الدراسي يوم الأربعاء الموافق 4 من ذي الحجة 1444 هجريا، المتزامن مع تاريخ 21 /6/ 2023 ميلاديا، ويحصل الطلاب بعد ذلك على إجازتهم الأخيرة في العام، وهي نهاية العام الدراسي، بالإضافة إلى أننا نقدم تقويم السنة الدراسية لعام 1444 المقدم من خلال وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بالتواريخ الهجرية والميلادية، لإعلام كافة الطلاب بمواعيد الإجازات الذي يحصلون عليها أثناء السنة الدراسية.
وفي نهاية المقال نكون قد تعرفنا على موعد عودة الطلاب والمعلمين إلى المدارس لعام 1444 هجريا، بالإضافة إلى انه تم استعراض كافة القرارات الخاصة بوزارة التربية والتعليم السعودية، ويمكن معرفة الإجازات من خلال التقويم الدراسي الذي قدمته الوزارة في صيغة PDF
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