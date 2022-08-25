نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن نتيجة الأهلية حساب المواطن وكيفية حساب المبلغ المستحق في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن نتيجة الأهلية حساب المواطن من أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية السعودية . حيث تقوم الحكومة السعودية بتقديم خدماتها المختلفة التي تخدم المواطن بالمملكة العربية السعودية ، لعل حساب المواطن هو واحد من أهم هذه الخدمات التي تقدمها المملكة للأسر الأكثر احتياجاً بالمملكة العربية السعودية. وقد وضعت وزارة التنمية الاجتماعية و الموارد البشرية بعض الشروط والضوابط الهامة للحصول علي دعم حساب المواطن والتي سيتم ذكرها فيما بعد، ويبحث العديد من المواطنين من الأسر المتوسطة والأكثر احتياجاً عن كل ما يتعلق بحساب المواطن ، وخاصة بعد الأمر الملكي الجديد بفتح التسجيل في حساب المواطن لمواجهة موجات الغلاء ومساعدة كافة المواطن في هذه الأيام. وخلال هذا المقال سيتم تناول تفاصيل نتيجة الأهليةِ حساب المواطن في السطور القليلة القادمة.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الأهلية حساب المواطن

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية عن إمكانية الاستعلام عن أحقية الحصول علي دعم حساب المواطن من خلال بعض الخطوات البسيطة وهي كالتالي:

قم بتسجيل الدخول إلي حساب المواطن.

قم بإدخال بياناتك الخاصة ” اسم المستخدم ورقم المرور ” بدعم حساب المواطن.

ستقوم الأنظمة بتحويلك إلي صفحة فقم باختيار ” قائمة حسابي “.

قم بالضغط علي ” نتيجة الأهلية “.

ستقوم الأنظمة بتحويلك إلي صفحة مطلوب بها إدخال رقم الهوية الوطنية علي أن تكون سارية الصلاحية.

قم بإعادة إدخال رمز التحقق وبعدها قم بالضغط علي كلمة ” استعلام “.

ستقوم الأنظمة بعرض نتيجة الأهلية في حساب المواطن.

كيفية احتساب قيمة المبالغ المالية المستحقة في حساب المواطن

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية عن كيفية احتساب القيمة المالية المستحقة من دعم حساب المواطن عبر فيديو قامت بنشرة علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقد صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يمكن الاعتراض علي نتيجة الأهلية في حساب المواطن وذلك إلكترونياً أيضاً ضمن مبادرات التحول الرقمي الذي تقوم به الوزارة ضمن رؤية المملكة 2030 وفي إطار الدعم الكامل والمستمر من الحكومة بالمملكة العربية السعودية تجاه الأسر الفقيرة والمتوسطة والأكثر احتياجا.