نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم الأمن العام 1444 رجال لحملة الثانوية عبر منصة أبشر توظيف jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم الأمن العام ، أعلنت المديرية العامة للأمن العام بوزارة الداخلية عن فتح باب القبول والتقديم على وظائف الأمن العام للرجال رتبة (جندي) لحملة الثانوية أو ما يعادلها فأعلى عبر المنصة الإلكترونية أبشر للتوظيف https://jobs.sa/، حيث يعرف حاليا محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية عملات بحث كثيرة عن رابط التسجيل في الوظائف الشاغرة للأمن العام رجال 1444، كما أن الوزارة أكدت بداية عملية التقديم من يوم السبت التاسع والعشرون من شهر محرم 1444 الموافق لـ 27 أغسطس 2022 على أن تستمر حتى يوم الخميس 05 صفر 1444 الموافق لـ 1 سبتمبر 2022، وبدورنا نحن من خلال موقع ثقفني الإخباري سنبين لكم الخطوات الصحيحة التي يستطيع من خلالها مواطنو المملكة العربية السعودية الذين تتوفر فيهم شروط التوظيف في قوات الأمن العام.

تقديم الأمن العام

أعلنت مديرية الأمن العام في المملكة العربية السعودية والتي تعد هي أحد القطاعات الهامة بوزارة الداخلية عن خطوات التسجيل في الأمن العام 1444 للرجال رتبة جندي من أجل شغل الوظائف الشاغرة، كما وضعت المديرية العديد من الشروط التي يجب أن تتوفر في كل من يرغب في التقديم على وظائفها، نظرا للمهام التي يؤديها كل مواكن سعودي ينتسب لقوات الأمن العام التي تهتم بالمحافظة أمن الدولة السعودية والوقاية من ارتكاب الجرائم من خلال ضبط كل من يرتكب جريمة، وتعمل كذلك على مكافحة الإرهاب وغيرها من المهام الأخرى الموكلة إليها، وتستقبل طلبات التقدم للوظائف عبر منصة أبشر للتوظيف من خلال تطبيق الخطوات التالية:

أول خطوة يجب على كل مترشح القيام بها وهي الدخول إلى رابط منصة أبشر للتوظيف

الخطوة الثانية وتتمثل في اختيار “الوظائف المتاحة”.

تأتي الخطوة الثالثة والتي تشمل الضغط على وظيفة جندي بالأمن العام.

رابعا: قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

خامسا: يجب عليك أن النقر على مربع “تقديم الطلب”.

سادسا: تعبئة البيانات المطلوبة، وهي: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، تحديد الجنس، اختيار الحالة الاجتماعية، كتابة رقم هوية الأب، ثم تعبئة رقم الوظيفة.

سابعا: انقر على مربع “موافق” وسوف تنتقل مباشرة على النموذج الخاص بطلب التوظيف.

ثامنا: كتابة جميع البيانات المطلوبة منك في طلب التوظيف مع مراعاة الدقة وتقديم المعلومات الصحيحة أثناء الكتابة، ثم النقر على “التالي وحفظ”.

تاسعا: يجب عليك أن تدخل المعلومات المتعلقة بالمؤهل العلمي الخاص بك.

في الأخير انقر على زر “عرض وحفظ”، ثم تأكيد الطلب.

كما يمكنك الاطلاع على الفيديو أدناه والذي يوضح بشكل مفصل خطوات التقديم على وظائف الأمن العام 1444 للرجال.

شروط الأمن العام 1444

لكل مواطن سعودي يرغب في تقديم الأمن العام للرجال، يجب أن تتوفر فيه العديد من الشروط التي حددتها وزارة الداخلية السعودية. وجاءت تلك الشروط موضحة على النحو التالي:

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى.

كذلك يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

حسن السيرة والسلوك والأخلاق الطيبة

يجب أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة .

لديه هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم .

لم يسبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية

يجب أن يكون عمر المتقدم بين سبعة عشرة سنة وأربعون سنة.

تناسب طول المتقدم مع وزنه بناء على ما تنص عليه اللائحة الطبية

لم يتم إنهاء خدماته من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب

ليس موظف في جهة حكومية.

ألا يكون متزوج من غير سعودية .

أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول بنجاح .

بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها .

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف الأمن العام للرجال

إحضار صورة ضوئية من بطاقة الهوية الوطنية المتقدمة،

إرفاق صورة طبق الأصل عن الهوية، ويشترط أن تكون سارية المفعول.

تقديم 6 صور شخصية، تكون بخلفية بيضاء، مقاس 4*6.

نسخة من نتائج اختبارات القدرات العامة، واختبار التحصيل، صادرة من المركز الوطني للقياس والتقويم بالسعودية.

شهادة طبق الأصل من المؤهل التعليمي،

كم راتب الجندي في الأمن العام السعودي 1444

بمجرد إعلان المديرية العامة للأمن العام السعودي عن بداية عملية التقديم على وظائفها رتبة جندي للرجال، يتساءل العديد من المواطنين الراغبين في التقديم على كم راتب الجندي في الأمن العام 1444 وفق آخر التعديلات، حيث يختلف راتب الجندي حسب الدرجة التي وصل إليها، إذ عرف قطاع الأمن العام تحسين كبير على مستوى المادي والعملي، وإليكم سلم رواتب الأمن للعام الحالي 1444-20222 لكن بدون البدلات التي سنطرق إليها أسفل

سلم بدلات الجندي في قوات الأمن العام 1444

في إطار تطوير المنظومة العسكرية في المملكة العربية السعودية، تعمل المديرية العامة للأمن العام على تحفيز الأفراد المنتمين إليها في مختلف الرتب بداية من رتبة جندي الذي يتقاضى رواتب بدل عن بعض البنود المخصصة في النظام العسكري السعودي حسب ما هو مبينة بشكل مفصل في الجدول التالي:

البدل صنف بدل ميدان بدل إعاشة بدل خطر بدل نقل بدل إرهاب الراتب 400 ريال سعودي 450 ريال سعودي 1000 ريال سعودي 600 ريال سعودي 500 ريال سعودي 850 ريال سعودي

مهام قوات الأمن العام 1444

من أبرز المهام التي يجب أن يقوم بها كل فرد ينتمي لجهاز الأمن العام السعودي هي:

إصدار رخص قيادة المركبات، كذلك القضاء على جرائم المخدرات في كافة مناطق المملكة

التصدي لكافة أنواع الشغب والحيلولة دون وقوع الجرائم والاعتداءات على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة.

تطبيق قوانين الدولة السعودية من خلال مساعدة الجهات المختصة بتنفيذ القوانين المكلفة بها.

توفير الأمن العام وحماية المواطنين والمنشآت في المناسبات والفعاليات المقامة داخل المملكة.

حماية أفراد وبعثات الحج والعمرة واستقبال الشخصيات المهمة وتأمينها.

يعمل كذلك الجندي في الأمن العام على تنظيم حركة المرور في بعض مناق وإحياء المملكة،

استقبال كبار الضيوف من رؤساء العالم ومرافقتهم طيلة تواجدهم داخل تراب المملكة.

تأمين الفعاليات الكبرى

ضبط مخالفات السير.

قبول الشكاوى والدعاوى في المنازعات والحقوق المدنية والتحقيق فيها.

إحالة أي مدان على المحاكم الشرعية وتنفيذ الأحكام الشرعية التي تصدر.

إدارات الأمن العام سعودية

أنشأت وزارة الداخلية السعودية العديد من الإدارات التابعة لمديرة الأمن السعودي كل إدارة وتخصصاتها والتي جاءت كما يلي:

إدارة مكافحة الجريمة.

إدارة حماية المقدسات وأمن الحجاج.

كذلك إدارة مكافحة الإرهاب.

الإدارة العامة للمرور.

إدارة سلامة وأمن الطرقات.

المديرية العامة للدوريات الأمنية.

إدارة الأدلة المتعلقة بالقضايا الجنائية.

قسم التحقيقات والبحث الجنائي

إدارة أمن الحج والعمرة

المديرية العامة للأسلحة والمتفجرات.

طريقة التواصل مع قوات الأمن العام السعودي 1444

يستطيع كل مواطن أو مواطنة داخل المملكة العربية السعودية التواصل مع القوى للأمن العام السعودي من خلال الروابط والأرقام التي تم إتاحتها من قبل مديرية الأمن العام وجاءت موضحة على النحو التالي:

أول طريقة رقم الهاتف: 920020405

كذلك يمكن مراسلتهم عن طريق الفاكس: 00966114419688

صندوق بريد رقم : 11144

البريد الإلكتروني: [email protected]

إلى هنا نصل بكم لنهاية مقالنا هذا والذي تعرفنا من خلاله على شروط تقديم الأمن العام للرجال 1444، كما شرحنا لكم أهم التفاصيل والعلاوات التي يحصل عليها جندي عامل في قوات الأمن العام السعودي.