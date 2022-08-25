نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد الدعم السكني 2022|| الخدمات المقدمة من برنامج الدعم السكني وطريقة الحصول عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان من قبل وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عن دفعات جديدة من الدعم السكني، وذلك بدءً من اليوم في حسابات المستفيدين، لذلك تكثفت عمليات البحث من قبل المواطنين السعوديين من أجل الاستعلام عن دفعات الدعم السكني، وكذلك كيفية التسجيل في برنامج الدعم السكني، والذي يعد واحد من أهم البرامج بالمملكة العربية السعودية، سنتحدث عن كافة المعلومات من خلال موقعنا هذا تابعوا لكى يصلكم كل ما هو جديد.

الدعم السكني

يعتبر برنامج الدعم السكني من أحد أهم البرامج بالمملكة السعودية، والذي تم الإشراف عليه من قبل الهيئة العامة لوزارة الإسكان، فقد يهدف جدول الدعم السكني إلى كافة فئات المواطنين السعوديين الذين لن يملكون وحدات سكنية، والذين قد استوفوا الشروط التي قد تم وضعها سابقًا.

الخدمات المقدمة من برنامج الدعم السكني

برنامج الدعم السكني يقدم تسهيلات للمواطنين، مع مجموعة مختلفة الخدمات السكنية تم تحديدها، والتى تشمل ما يلى:

العمل على إصدار شهادات ضريبية للتصرفات العقارية.

تقديم عرض أسعار بالجهات التمويلية.

إصدار عقود أراضي إلكترونية.

إمكانية الإستفادة من خدمة التصاميم الهندسية، والمقاول المعتمد.

تقديم خدمات التمويل الإلكتروني، وكذلك خدمة السوق العقاري.

إصدار رخصة البناء الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية.

شروط التسجيل في برنامج الدعم السكني

حرصت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية على تحديد عدد من الشروط الواجبة على المستفيدين من اجل الحصول على الدعم السكني، وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومقيم إقامة دائمة بالمملكة العربية السعودية.

يجب أيضًا أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 25 عام فأكثر.

بينما إذا كان المتقدم، أو أحد أفراد عائلته من ضمن المستفيدين في برنامج دعم سكني آخر فلا يمكنهم التقديم مرة أخرى.

عندما يكون الوالد متوفي يجب على الأبناء التقديم إلى برنامج الدعم السكني.

أما إذا كان المتقدم يمتلك منزل سكني في فترة خلال خمس سنوات لا يمكنه التقديم على برنامج الدعم السكني.

بإمكان النساء الأرامل، والمطلقات على التقديم إلى هذا الدعم.

كما يجب ألا يكون الدخل لدى المتقدم على برنامج الدعم السكني مرتفع.

جدير بالذكر ان هناك عدد من الشروط الواجبة على المستفيدين من اجل الحصول على الدعم السكني حرصت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية علي تحديدها، ومن ضمن هذة الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومقيم إقامة دائمة بالمملكة العربية السعودية وايضا أيضًا أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 25 عام فأكثر، وهناك العديد من الشروط الاخري التي قدمناها لكم في الفقرات السابقة.