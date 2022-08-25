نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب التقديم فى الأمن العام للرجال 1444 رتبة جندي أبشر للتوطيف وكيفية التسجيل في الأمن العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن فتح باب التقديم فى الأمن العام للرجال 1444 لبعض الوظائف الشاغرة لرتبة جندى فى الأمن العام مخصصة للرجال فقط، والإعلان الحالي لا يشمل وظائف للنساء ولا للمقيمين في المملكة لذلك لا يمكنهم التقدم لتلك الوظائف،كما وضحت وزارة الداخلية السعودية عن الشروط المطلوبة للتسجيل وتاريخ إغلاق باب التسجيل للتقدم للوظائف المتاحة من خلال الإعلان المتعلق بهذه الوظائف.

تقديم الامن العام للرجال

وضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية السعودية أن التسجيل سيكون مفتوح للمواطنين الرجال فقط من أجل الإلتحاق برتبة جندى للحاصلين على الثانوية العامة، كما أعلنت الحكومة أنه يجب على الراغبين في التقدم للوظيفة التأكد من ملاءمتهم للوظيفة من خلال التحديد الدقيق للشروط المطلوبة للانضمام إلى الوظيفة والتأكد من أن جميع الشروط تنطبق على المتقدمين حيث أن شرطًا واحدًا فقط غير متوافر قد يؤدى إلى الإستبعاد من الوظيفة، ثم هناك مرحلة التقديم الإلكتروني والتي يجب أن تتم ضمن الإطار الزمني للتقديم الذي تحدده وزارة الداخلية السعودية، ولا يتم قبول الطلبات قبل هذه المرحلة أو بعدها، وإن فات ميعاد التقديم عليهم الانتظار حتى يتم إعادة فتح باب التقديم مرة ثانية.

التسجيل في وظائف الامن العام

التسجيل في وظائف الأمن العام 1444 رتبة جندي من العوامل المهمة في التقدم للوظائف الشاغرة في الأمن العام هو تقديم الطلبات من خلال منصة أبشر للتوظيف التى أتاحتها وزارة الداخلية السعودية، والمخصصة لقبول الطلبات من الراغبين في الحصول على وظائف شاغرة في أحد قطاعات وزارة الداخلية السعودية، ويتم الإعلان منه أيضاً عن القبول المبدئي للعمل بحيث يستفسر المتقدمون الذين يلتحقون بهذه الوظائف عما إذا كان تم قبولهم بالوظيفة أم لا، وبذلك يتم استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالوظيفة، أو يتم استبعادهم لأنهم لا يستوفون شروط القبول.

شروط التسجيل في الأمن العام للرجال

• يجب أن يكون المتقدم لوظيفة الأمن العام سعودى الجنسية.

• يجب أن يكون المتقدم قد نشأ في المملكة العربية السعودية.

• حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

• ألا يكون قد سبق تعيينه في إحدى الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

• ألا يكون قد تم طرد المتقدمين من أي من الأكاديميات والمعاهد العسكرية.

• يجب ألا يتزوج المتقدم من أمرأة أجنبية.

• يتراوح عمر المتقدم بين 17 و 40 عامًا.

• يجب على المتقدمين اجتياز جميع الاختبارات المتعلقة بالتوظيف.