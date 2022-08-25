نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الأمن العام 1444 رتبة جندي للرجال عبر أبشر للتوظيف.. وما هي شروط التقديم في الأمن العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل فى الأمن العام 1444 يبحث الكثير من النساء والرجال الراغبين في التقدم لوظائف الأمن العام عن طريقة التسجيل والتأكد من استيفاء الشروط المناسبة لهم، ويعتبر الأمن العام السعودى هي إحدى الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية المسؤولة عن حفظ النظام ومكافحة الجريمة وحماية المقدسات ومكافحة الإرهاب وضمان أمان الحجاج ف بيت الله الحرام،وهدفه هو الحفاظ على النظام العام وتوفير تغطية أمنية لجميع المواقع داخل المملكة العربية السعودية، وسوف نوضح فى هذا المقال كيفية التسجيل في الأمن العام وشروط التسجيل فيه.

طريقة التسجيل فى الأمن العام 1444

يمكنك التعرف على كيفية التسجيل في الأمن العام من خلال الخطوات التالية:

• الدخول إلى منصة أبشر للتوظيف في الأمن العام من الرابط السابق.

• انقر فوق الوظائف المتاحة.

• اختر وظيفة جندى فى الأمن العام.

• وافق على الشروط والأحكام.

• انقر فوق إرسال الطلب.

• أدخل رقم الهوية.

• كتابة البيانات التالية( تاريخ الميلاد وتحديد الجنس والحالة الإجتماعية ورقم هوية الأب).

• كتابة رقم الوظيفة.

• اضغط فوق موافق.

• أدخل بيانات طلب الوظيفة بشكل صحيح.

• القيام بالمراجعة والتحقق من صحة المعلومات والبيانات المدخلة.

• اضغط على التالي وحفظ.

• أدخل البيانات التعليمية للمستخدم.

• انقر للعرض والحفظ.

• انقر فوق تأكيد الطلب.

ماهى شروط التقديم للأمن العام 1444

• أن يكون المتقدم سعوديًا.

• يجب أن يكون المتقدمون قد نشأوا في المملكة العربية السعودية باستثناء أولئك الذين نشأوا خارج المملكة العربية السعودية بينما كان والدهم في دولة أجنبية.

• يجب أن يكون المتقدمون حاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

• إذا تم الحصول على المؤهل من خارج المملكة فيجب اعتماده من قبل وزارة التربية والتعليم.

• يتمتع المتقدم للوظيفة بحسن السير والسلوك.

• ألا يكون المتقدم قد حكم عليه بجريمة مخلة بالأمانة والشرف.

• يجب ألا يكون المتقدم قد سبق تعيينه في إحدى وظائف نظام الخدمة العسكرية.

• يجب ألا يكون المتقدمون موظفين حكوميين.

• ألا يكون قد تم فصل المتقدم للوظيفة من أحد الكليات أو المعاهد العسكرية.

• يجب أن يكون طول مقدم الطلب متناسبًا مع الوزن الذي تحدده اللوائح الطبية.

• أن يجتاز الاختبارات المتعلقة بالتوظيف.

• أن يكون عمر المتقدم بين 17 و 40 عامًا.