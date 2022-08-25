نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمحدودي الدخل سيارات 2023 بقسط أقل من 1000 ريال شهريا بدون مقدم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض السيارات الجديدة أحدث موديل بقسط شهري أقل من ألف ريال، توافر العديد من البنوك والشركات داخل المملكة العربية السعودية والتي تقدم عروض سيارات جديدة موديل 2023 بقسط شهري بسيط، ليناسب جميع محدودي الدخل ومن يحصلون على راتب ضئيل، حتى يحصل كل فرد على سيارة حديثة ويوجد بها جميع الكماليات التي يبحثون عنها، والرفاهية والسلامة لجميع أفراد الأسرة، وقام البنك المركزي السعودي بتوثيق شركات داخل المملكة السعودية حتى تقدم أفضل أنواع السيارات بأقل الأسعار والمزايا المتنوعة راحة أفضل لجميع الأفراد من المواطنين والمقيمين داخل المملكة.

سيارات بدون مقدم وقسط أقل من ألف ريال

متوفر أقوى عروض السيارات بسعر مميز ومناسب لجميع محدودي الدخل، فيمكنهم التقديم لطلب عروض السيارات والتي تتميز بأنها بدون كفيل في حالة وجود سجل ائتماني جيد، سيارات مستعملة لمحدودي الدخل، وبأقل راتب لجميع الموظفين داخل المملكة من المواطنين والمقيمين، ويكون الراتب الشهري لا يقل عن 3000 ريال، وللمتقاعدين يمكنهم التقديم لطلب السيارة بأقل راتب تقاعدي، سيارات للتنازل بدون مقابل، كما أنك سوف تحصل على القسط الأول والثاني مجاني، ولن يكون هناك أي مصاريف إدارية، ولا دفع مقدم، فسوف تحصل على السيارة في أسرع وقت وبموافقة سريعة عن استكمال كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

موديلات السيارات الجديدة

موجود سيارات أحدث موديل منها سيارات ديزاير 2023، وهذه السيارات داخل العرض بقسط شهري 923 ريال، وسيارات ديزاير glx بقسط شهري 955 ريال، وبالينو بقسط 1,028 ريال، وسيارة 2023 ارتيجا بقسط شهري 1,352 ريال، فيتارا 2023 بقسط 1,626 ريال، سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل، وسياز 2023 بقسط 1,071 ريال، وعدد كبير من السيارات داخل العرض ويمكنك الحصول على السيارة التي تبحث عنها من خلال الموقع الإلكتروني لشركة عبد اللطيف جميل لعروض السيارات الحديثة والسيارات المستعملة.

الحصول على عروض السيارات في 5 خطوات

في البداية يجب اختيار السيارة التي تناسبك، وفق بعض الشروط المعلن عنها، وبعد ذلك هي أنك سوف تقوم بحساب التمويل الخاص بك، من خلال حاسبة التمويل من شركة عبد اللطيف جميل، واختيار البرنامج الأنسب لك، ثم تقوم بإحضار المستندات المطلوبة من الهوية الوطنية، ورخصة القيادة، وصورة الإقامة، والعنوان، وإثبات السكن، وإثبات الدخل الشهري، أخيرا يتم تقديم جميع الأوراق والمستندات وتعبئة نموذج الطلب إلى البريد الإلكتروني لشركة عبد اللطيف جميل وسوف يتم التأكد من الأهلية، واتصل على رقم خدمة عملاء الشركة على الرقم 8002442211 لمزيد من المعلومات والاستفسار عن العروض المتوفرة.