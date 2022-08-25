انت الان تتابع خبر وزير التعليم السعودي يكشف عن إطلاق أكبر المشاريع التعليمية بنظام حديث في هذا الموعد .. تعرف عليه لم يسبق له مثيل! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - صرح "الدكتور حمد آل الشيخ " وزير التعليم في المنلكة العربية السعودية ، خلال لقائه في برنامج "نشرة النهار" عبر قناة الإخبارية السعودية ، عن بدء إطلاق المشاريع التعليمية بالنظام الحديث وأكد بانها ستذبق خلال الأشهر المقبلة وما يميز المشاريع التعليمية الحديثة هو تكلفتها الاقتصادية أقل من المشاريع الاعتيادية .

وأضاف الدكتور حمد آل الشيخ ، خلال اللقاء ، نحن على وشك موجة تطور ضخمة حيث ستقوم المملكة ببناء مباني متعددة الأدوار خلال أقل من 6 أشهر كما انه نوه الى ان قطاع التعليم ذو قابلية استعداد وسيستقبل كل التطورات الجديدة وسيعمل على تنفيذها .

وتابع ، ننتظر فقط موافقة بعض الجهات المعنية الأخرى مثل الدفاع المدني وغيرها ، فهذه المباني سٌتساعد علينا حل الإشكالات الطارئة .

وأردف ، وتعتبر الأنظمة الحديثة نموذج لما يمكن أن يٌقدم لقطاعات أخرى من الممكن أن يستفيد منها ، وهي اقتصادية حيث أن تكلفتها أقل من المباني الاعتيادية الأخرى التي تأخذ قرابة عامين في بنائها ، وعمرها الأفتراضي يوازي نفس العمر الافتراضي للمباني الاعتيادية .