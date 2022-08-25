انت الان تتابع خبر المرور السعودي يُصدر تحذير هام وعاجل للمواطنين والمقيمين من غرامة كبيرة من هذه المخالفة فور انتهاء هذه المهلة .. تعرف عليها! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - الإدارة العامة للمرور في السعودية رد على مجع من استفسارات المواطنين والمقيمين من قائدي المركبات من خلال الصفحة الرسمية على موقع التدوينات الصُغرى تويتر.

وذلك تزامنا مع إصدارها مجموعة من البيانات والتوضيحات الهامة، والتحذيرات من المخالفات وعدم اتباع الإرشادات المرورية أثناء السير على الطرق المختلفة، حفاظًا على النفس وعلى حياة الآخرين

المرور وضوابط التظليل

وفي البداية كشفت الإدارة العامة للمرور عن درجات التظليل للمركبات غير المخالفة، والضوابط الأساسية فيما يخص هذا الأمر، والتي تتحدد بعدم تخطي نسبة الـ30% من التظليل حتى لا تحد من درجة شفافيته، كما ذكرت أيضًا بالشروط الأساسية الأخرى التي يجب مراعاتها في ذلك، منعًا للوقوع تحت طائلة المخالفات والغرامات المالية.

شروط وضوابط التظليل

أن يكون التظليل للزجاج من النوع الشفاف الذي يسمح برؤية ما بداخل المركبة.

لا يكون عاكسًا للصورة على هيئة مرآة.

لا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور تحد من درجة شفافيته.

ألا يتسبب التظليل في حجب رؤية السائق أو التقليل منها.

يمكن تجاوز نسبة التظليل المسموح بها في الحالات المرضية.

وغرامة 100 ريال

ومن ناحية أخرى، أوضحت إدارة المرةر أنه لابد من سرعة تجديد رخصة المركبة والاستمارة المنتهية، وشددت على أن عدم تجديد رخصة السير في وقتها وبعد انتهاء مهلة 60 يوم الخاصة بها، يُفرض تلقائيًا على صاحب الرخصة والمركبة غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف، وفي حالة تجديدها يُلزم سداد الرسوم والمخالفات، والفحص الفني والتأمين.