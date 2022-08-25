نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الدعم السكني بالسجل المدني في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن الدعم السكني بالسجل المدني ، تقدم وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية خدمات الدعم للمواطنين والمواطنات بالمملكة من خلال منصة سكني ، ويقدم الدعم في عدة صور مختلفة ، إما الدعم المالي أو الدعم في صورة عقار أو قطعة أرض ، وتختلف منتجات الدعم بين أشكال الوحدات والمساحات والأراضي ، ويتم تقديم طلب الدعم عبر منصة سكني بالخطوات التي نعرضها في مقالنا ، ونتعرف أيضاً علي طريقة استعلام الدعم السكني برقم السجل المدني للمواطن ، و شروط الحصول علي الدعم السكني للمدنيين والعسكرين ، ويكون موعد نزول الدعم السكني في تاريخ 24 من كل شهر ميلادي لجميع مستحقي الدعم السكني الدفعة ، وقد يختلف الموعد حسب تصادفه مع يوم عطلة رسمية أو أحد الأعياد بما يتناسب وظروف عمل البنوك.

خطوات الاستعلام عن الدعم السكني بالسجل المدني

يمكن للراغبين في الاستعلام عن استحقاق الدعم السكني الاستعلام عن الإسكان برقم السجل المدني بالخطوات التالية :

الدخول لرابط منصة سكني برنامج سكني برقم الهوية بالسجل المدني. من الصفحة الرئيسية نختار الوصول السريع أعلي الصفحة. ثم نضغط علي أيقونة مواطن / مقيم. من داخل القائمة نختار خدمة التحقق من الاستحقاق. أيضاً علينا وضع رقم السجل المدني بالخانة المخصصة. بعد ذلك نضغط أيقونة تحقق. بعدها نقوم بادخال تاريخ ميلاد الشخص. أخيراً نضغط متابعة.

ستظهر نتيجة الاستحقاق من عدمه ، ويمكن تقديم طلب التنازل عن الدعم السكني بين الزوجين من خلال المنصة.

خطوات تقديم طلب دعم سكني 1444

يمكن تقديم طلب مستفيد جديد للأسر والافراد لبرنامج الدعم السكني من البوابة الإلكترونية كالتالي :

أولاً عليك التسجيل في خدمات بوابة منصة سكني لطلب الدعم السكني. ثم تدخل رقم الهوية الوطنية ، وتاريخ الميلاد. بعد ذلك اضغط أيقونة التحقق. الخطوة التالية أدخال بيانات : البريـد الإلكتروني – كلمـة المـرور الخاصـة بالحسـاب – رقـم الجـوال ، ثم رمـز التفعيـل. بعد إتمام عملية التسجيل بشكل الكتروني ، اضغط على أيقونة ” التقديم لطلب الدعم السكني “. أيضاً عليك قراءة الشروط والأحكام، ثم الموافقة عليها ، والضغط على “موافق”. بعدها تجيب عن الأسئلة حول المسكن الحالي ، وتأكد من صحة بيانات العائلة.

إذا أكملت عملية التســجيل بالاستحقاق ، ستظهر لك رسالة ” تهانيـنا ، أنت الآن مؤهل للحصول على الدعم الســكني”.

شروط استحقاق الدعم السكني

يراعي عند تقديم طلب دعم سكني الاطلاع علي كافة الضوابط العامة والخاصة من خلال موقع منصة سكنى والشروط التالية :