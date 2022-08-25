نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج القبول الالحاقي جامعة الإمام 1444 عبر بوابة apply.imamu.edu.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول الالحاقي جامعة الإمام 1444، لقد تم فتح أبواب التقديم بهذه الجامعة منذ فترة، ونتائج القبول الالحاقي جامعة سعود 2022 هي ما يبحث عنه المتقدمين في الوقت الحالي في المملكة العربية السعودية، بحيث قاموا بالتقديم من خلال الموقع الرسمي للجامعة، وتعد هذه الجامعة من بين أهم الجامعات في المملكة، وكل من قدموا طلباتهم وينتظرون دراستها يريدون معرفة كيفية الاستعلام عن النتائج الخاصة بـ جامعة الامام محمد بن سعود القبول الالحاقي، من جهة أخرى فقد تأسست سنة 1373 هـ، وكان الطلاب يدرسون فيها آنذاك التخصصات الشرعية فقط، بعد ذلك أصبحت جامعة الامام محمد بن سعود منبر لكل الكليات والمعاهد المختلفة، وهي تسعى لمواكبة التطورات الحالية، وفي هذا المقال الذي بين أيديكم على موقع ثقفني سنوضح لكم طريقة التعرف على النتائج عبر بوابة القبول الالحاقي جامعة الامام.

نتائج القبول الالحاقي جامعة الإمام 1444

تم إعلان نتائج القبول الالحاقي جامعة الإمام 1444 في المملكة العربية السعودية، وقد كان هذا من خلال الحساب الرسمي على تويتر. وهي متاحة على بوابة القبول الالحاقي جامعة الامام 2022 apply.imamu.edu.sa، كما تم توجيه التهنئة لكل الناجحين الذين تم قبولهم وأرسلت لهم أرقام جامعية، ومن خلالها يمكن الاستعلام أو عبر البيانات المسجلة من قبل، واستعلام نتائج القبول الالحاقي جامعة سعود يتم باتباع الخطوات التالية:

أولا: يجب أن يدخل المتقدم إلى البوابة الإلكترونية جامعة الامام محمد بن سعود القبول الالحاقي

ثانيا: في الخطوة الموالية عليه أن يكتب رقم الهوية الوطنية في المكان المد له خصيصا

ثالثا: يتعين عليه كتابة رقم الجوال أيضا في المربع الخاص به

رابعا: يضغط على زر الاستعلام عن النتائج أمامه، وفي الأخير ستظهر نتيجة القبول عبر الموقع الإلكتروني.

جامعة الامام محمد بن سعود طرق التواصل

يمكنكم التواصل مع جامعة الامام محمد بن سعود في المملكة العربية السعودية من أجل طرح استفساراتكم أو الاستعلام عن النتائج. ويكون هذا إما بالاتصال على الرقم الخاص بالعمادة 2580617، أو الاتصال على رقم الفاكس أيضا وهو 2590272. تستطيعون أيضا التواصل من خلال البريد الإلكتروني كذلك. ويمكنكم التعرف على حلول المشاكل التي تواجهكم بخصوص التسجيل أو الاطلاع على النتائج وغيرها.

شروط القبول في جامعة سعود 2022

من أهم الشروط المطلوبة للقبول في جامعة الإمام محمد بن سعود هي أن يكون الشخص حاملا لشهادة الثانوية من معاهد علمية تابعة للطلاب. وكذلك الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأيضا لا يجب أن يكون قد مضى على حصلوه على الشهادة أكثر من سنتين. ويكون حسن السيرة والسلوك، ويتمتع بلياقة طبية كافية. كما يجب أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح والقبول في مسار العلوم الصحية يكون لخريجي الثانوية العامة مسار علوم تطبيقية.

بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقال نتائج القبول الالحاقي جامعة الإمام 1444. وهو موضوع يبحث عنه كل السعوديين الذين قاموا بالتقديم لـ جامعة الامام محمد بن سعود القبول الالحاقي 2022، ووضحنا لكم طريقة الاستعلام عنها بشكل مفصل.