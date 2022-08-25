نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ” طريقة ” الاستعلام عن نقل خدمات وافد برقم الإقامة إلكترونيًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة اصبح من الممكن الاستعلام عن نقل خدمات وافد برقم الإقامة في مكتب العمل السعودي بشكل الكتروني من خلال زيارة ، البوابة الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية علي شبكة الإنترنت، حيث أتاحت الوزارة العديد من الخدمات لكافة المواطنين السعوديين والمقيمين بداخل المملكة العربية السعودية من اجل التحقق من حالة الطلب، وذلك وفقا للأليات التي حددتها الوزارة لجميع أصحاب الأعمال والمقيمين، ومن ضمن تلك الخدمات الاستعلام عن نقل الكفالة عن طريق رقم الإقامة أو رقم الحدود ، كما أتاح وزارة العمل خاصية الدخول على بوابة ابشر الإلكترونية من اجل استكمال باقي اجراءات نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل بالسعودية .

الاستعلام عن نقل خدمات وافد برقم الإقامة

مكتب العمل السعودي بالتعاون مع وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية أتاح إمكانية دفع رسوم نقل الكفالة النظام الجديد والذي سوف يبدأن في تحصيل الرسوم وفقًا للنظام الجديد وذالك لسعوده المهن في كافة القطاعات التي تعمل بالقطاع الخاص، فدائما ما تسعي وزارة الداخلية السعودي للقبض علي الهاربين والمخالفين للقانون عن طريق حملة الوطنية الشاملة تحت شعار حملة وطن بلا مخالف والتي سوف تقوم بترحيل جميع المقيمين والوافدين المخالفين من المملكة السعودية واستبدال المواطنين المقيمين من جميع الجنسيات بالمواطنين السعوديين لهذا ينبغي عليك عزيزي المواطن التوجه مباشرة إلى خدمات مكتب العمل عن طريق زيارة الموقع الرسمي للوزارة .

الاستعلام عن نقل الكفالة برقم الحدود

أما بخصوص موضوعنا اليوم وهو الاستعلام عن نقل كفالة وافد في الجوازات يتطلب أمر الاستفسار أحضار بعد البيانات المتوفرة لدي أصحاب الأعمال والمواطنين أيضا للبدء في أجراء الاستعلام عن وافد نقل الكفالة من أولي الخطوات هي زيارة موقع الوزارة على الأنترنت وذلك من خلال الولوج على الرابط التالي استعلام نقل خدمات وافد في مكتب العمل ، وبعد الدخول قم بإدخال البيانات المطلوبة منك بطريقة صحيحة حتي تتمكن من الوصول للمعلومات التي تبحث عنها عبر الموقع الإلكترونّي .

نقل الكفالة مكتب العمل

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وضعت شروط لمن يريد نقل خدمات وافد ومن ضمن تلك الشروط هي موافقة صاحب العمل للشركة التي يعمل بها المقيم لطلب أذن للنقل إلي شركة اخري من اجل العمل بها، مع دفع الرسوم ثم ينتظر المقيم أو الوافد حالة الطلب المقدم لدي الوزارة لأنه سيكون تحت الدراسة فلذا يجب عليك متابعة الاستعلام عن الموافقة على نقل الكفالة بصفة مستمرة .

طلب نقل خدمات وافد

مكتب العمل السعودي وضع بعض الشروط للتقديم لطلب نقل الكفالة لأي وافد، كما يسمح أيضا بنقل نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل إلكترونيا ، وذلك وفقا للآليات وشروط وضعتها الوزارة لجميع المواطنين سواء كانوا أصحاب الأعمال أو المقيمين حتي تضمن حقوق الجميع بداخل المملكة العربية السعودية، فمن تلك الشروط هي كالاتي :-