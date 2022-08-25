مساعدة مالية من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد لجميع المواطنين

يقوم الأمير عبد العزيز بن فهد بتقديم العديد من المساعدات للأسر المختلفة في المملكة العربية السعودية، ولكن لابد من تقديم خطاب بطريقة منسقة حتى يتم قبول الطلب وتقديم المساعدة، وفي المقال التالي سنتحدث عن كافة التفاصيل التي تخص التقديم على المساعدة.

مساعدة الأمير عبد العزيز بن فهد

يقوم الأمير عبد العزيز بن فهد بتقديم العديد من المساعدات المالية المختلفة، سواء للجمعيات الخيرية المنتشرة في المملكة، أو لبعض الأسر المحتاجة هناك، وحتى تتمكن من طلب المساعدة عليك اتباع الخطوات التالية:

لابد من كتابة الطلب بطريقة صحيحة ومنظمة، حتى يتم قبول الطلب، أولاً لابد من البداية ببسم الله الرحمن الرحيم. يتم كتابة اسم الموجه له الخطاب على النحو التالي، السيد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد، حفظك الله ورعاك، ويتم إلقاء التحية عليه وعلى أهله، والدعاء له ولجميع أفراد العائلة المالكة. لابد من شرح جميع الظروف التي استدعت الشخص لطلب هذه المعونة، كما يجب تقديم بعض الأوراق والمستندات التي تفيد بالحالة الاجتماعية للشخص. وفي النهاية يتم ختام الطلب بطريقة مهذبة، وتم ذكر طريقة التواصل مع الشخص عن طريق الاسم ورقم الهاتف الخاص بك، وعنوان المنزل.

ما هي المساعدات المالية التي يقدمها الأمير فهد

تقدم مؤسسة الأمير فهد بن عبد العزيز بتقديم بعض المساعدات المالية لمجموعة من الأسر المختلفة، و سنوضح الحالات التي يقوم بمساعدتها: