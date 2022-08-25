رقم استعلام حساب المواطن الجديد الرقم المجاني الموحد لتقديم الشكاوى والاعتراض 1444

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عمر شويل - جدة من أكثر الاستفسارات التي يبحث عنها مستفيدي الدعم الإضافي رقم استعلام حساب المواطن الجديد 1444. وذلك بهدف تقديم الشكاوى والاستفسارات عن بعض المشاكل التي تواجه المواطن المستفيد من الدعم. فمن خلال خدمة العملاء القائمة بالرد على المواطنين يتم تقديم الرد حيث يوجد رقم مجاني موحد للاستعَلام عن حسابات المواطنين. كما يمكنك التعرف على معاير الاستحقاق حساب المواطن.

رقم استعلام حساب المواطن الجديد 1444

من خلال متابعتنا نقدم الرقم المجاني الموحد لخدمة عملاء حساب المواطن الجديد 1444 والتي يرغب المستفيدين من البرنامج التعرف عليها. يمكنك معرفة على كم مدة دراسة الأهلية حساب المواطن بعد التسجيل.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن نشر عبر إنفوجرافيك توضيحي على موقع التدوين العالمي تويتر قنوات الاتصال المباشر بخدمة العملاء والتي تضمنت التالي:

الرقم المجاني الموحد لخدمة عملاء حساب المواطن 19912 ويتم الرد على الاستفسارات من الساعة 8 مساءً وحتى العاشرة.

ويتم الرد على الاستفسارات من الساعة 8 مساءً وحتى العاشرة. البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن (.ca.gov.sa) ويتم الرد على مدار اليوم الكامل.

خدمة صوتك مسموع ويتم التواصل مع فريق الدعم على مدار 24 ساعة.

التواصل مع خدمة المستفيدين حساب المواطن تويتر.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

يمكنك من استعلام عن حساب المواطن برقم الهوية لجميع المستفيدين من برنامج حساب المواطن الجديد. وذلك للتحقق من موعد صرف دفعة حساب المواطن لهذا الشهر سبتمبر 2022. ويمكنك الاستعلام عن حالة الدفع اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى رابط البوابة الإلكترونية حساب المواطن.

تسجيل الدخول من خلال الاسم وكلمة المرور.

يجب الضغط على تبويب الخدمات الإلكترونية.

ثم قم بالضغط على تبويب دراسة الأهلية.

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستفيد.

انتظر قليلاً حتى يتم الإفصاح عن بيانات المستفيد والتحقق من حالة الدفع.

علاوة على ذلك فقد أكد البرنامج أنه في حالة تم حذف الحساب بإمكانك التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 30 يوم من حذف الحساب من خلال رابط البوابة الإلكترونية.

رقم جوال حساب المواطن

رقم جوال حساب المواطن المجاني الموحد لتقديم الشكاوى حيث يمكن الاتصال والتواصل مع خدمة العملاء على رقم (19912). من خلال هذا الرقم تستقبل خدمة العملاء الاستعلام عن موعد صرف الدعم. والاستفسار عن خطوات تحديث بيانات المستفيدين حيث يمكن الاتصال على الرقم من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً. أيضا تعرف على كيفية تقديم طلب اعتراض حساب المواطن عبر النفاذ الوطني.

في الختام وضحنا عبر موقع ثقفني رقم استعلام حساب المواطن الجديد. كما تناولنا الرقم المجاني الموحد لتقديم الشكاوى والاعتراض 1444.