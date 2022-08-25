رابط تقديم الأمن البيئي jobs.sa 1444 ابشر شروط التسجيل والاوراق المطلوبة

رابط تقديم الأمن البيئي jobs.sa 1444 حيث أعلنت إدارة التجنيد المركزية بوزارة الداخلية للعسكريين في المملكة العربية السعودية نتائج القبول المبدئي لأعمال الأمن البيئي للرجال للمستوى المحدد، حيث السعودي. تُعرف قوى الأمن البيئي الخاصة كمنظمة رسمية تابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى حماية البيئة من الغابات والأنواع المهددة بالانقراض والموارد البحرية والغابات والحد من الصيد الجائر، تم إنشاء المنظمة في سبتمبر 2018.

رابط تقديم الأمن البيئي jobs.sa 1444

قدمت الإدارة العامة للقبول المركزي في وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية رابطًا إلكترونيًا وذلك من أجل عرض وطلب معلومات حول نتائج القبول المبدئي في البيئة الأمنية السعودي، ويتم ذلك من خلال قيام المستفيد بزيارة منصة أبشر الإلكترونية مباشرة، ثم اتبع الخطوات التالية:

قم بزيارة منصة أبشر الإلكترونية مباشرة

قم بتسجيل الدخول إلى المنصة.

انقر فوق خيار نتيجة القبول في الجزء العلوي من الصفحة.

قم بتسجيل الدخول بالحساب الشخصي المسجل على المنصة.

إظهار نتائج القبول أو الرفض.

شروط التسجيل في الامن البيئي 1444

تتلخص متطلبات دخول الأمن البيئي في المملكة العربية السعودية في النقاط التالية:

يجب أن يكون المتقدمون مواطنين سعوديين وأحفادهم ، باستثناء أولئك الذين نشأوا مع والديهم خارج المملكة العربية السعودية أثناء ما كانوا يخدموا السعودية.

قرر عدم إطلاق سراحه من الخدمة العسكرية.

ألا يكون المتقدم قد قام بمحاكمة أي قضية تتعلق بالغش والغش.

الطول والوزن مطلوبان بموجب اللوائح الطبية.

أن يكون عمر المتقدم ما بين 18-40 سنة.

يجب ألا يكون المتقدمون قد سجلوا سابقًا في الخدمة العسكرية.

من الضروري اجتياز جميع امتحانات القبول والمقابلات الشخصية.

أن يكون السجل العدلي لمقدم الطلب خالياً من أية جرائم.

يجب أن يكون المتقدمون حاصلين على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها.

يجب أن يكون حسن التصرف.

لا تعمل في أي وظيفة حكومية.

لا تتزوج من غير سعودي.

الأوراق المطلوبة للمقبولين في الامن البيئي 1444

يشترط على الاشخاص المقبولين في الأمن البيئي في المملكة وسوف تكون المستندات والاوراق التالية هي :