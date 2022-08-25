نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون تحويل راتب البنك الاهلي مع حاسبة التمويل الشخصي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي بدون تحويل راتب البنك الأهلي، هو احد التمويلات المصرفية التي يقدمها البنك الأهلي السعودي لكل المواطنين السعوديين والمقيمين، ويعتبر تمويل بدون تحويل راتب بنك الأهلي احد اهم التمويلات المقدمة من البنك بما تحتويه على تسهيلات كبيره في طريقة الحصول على هذا التمويل، والبنك الأهلي احد اهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية لما يقدمه من خدمات مميزه وعديده، تأتي في مقدمة هذه الخدمات حاسبة التمويل الشخصي البنك الأهلي، ومن خلال هذه الخدمة تستطيع معرفة قيمة القرض المقدم وأيضا معرفة الأقساط المتبقية، وتقوم المملكة بتقديم تسهيلات تمويليه لجميع الأشخاص منها تمويل شخصي إضافي من البنك الأهلي، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على تفاصيل تمويل شخصي بدون تحويل راتب البنك الأهلي.

تمويل شخصي بدون تحويل راتب البنك الأهلي

دائما ما نجد البنك الأهلي التجاري ما يقوم بتقديم تسهيلات في اجرائات الحصول على تمويل شخصي البنك الأهلي، والذي يعتبر من اهم مميزاته سرعه الحصول على قرض بدون تحويل راتب البنك الأهلي، والبنك الأهلي من اهم البنوك داخل المملكة التي تقدم تسهيلات في سداد قرض شخصي من البنك الأهلي، وسوف نتعرف من خلال السطور القادمة على شروط التمويل الشخصي من البنك الأهلي، ونتعرف أيضا على اجرائات التقديم على هذه القروض.

شروط الحصول على التمويل الشخصي البنك الأهلي السعودي

أولا يجب أن يكون العميل من موظفي القطاعات سواء قطاع عام أو قطاع خاص. العميل السعودي لا يقل راتبه عن 3000 ريال، و للعماله الوافدة عن 4000 ريال. فترة العمل للسعوديين لا تقل عن شهر ولا تقل على ثلاث اشهر لغير السعوديين. لا يقل المتقدم عن 18 عام، ولا يزيد عن 60 عام عند تسديد اخر قسط. تحقيق الشروط التي يطلبها البنك من العميل.

اجرائات التقديم على تمويل شخصي من البنك الأهلي

هناك عدد من الاجرائات التي يجب اتخاذها عند التقديم على قرض بدون تحويل راتب البنك الأهلي، وهذه الاجرائات يجب أن تتخذ بشكل صحيح لسرعه الحصول على التمويل الشخصي، وهذه الاجرائات تكون كالتالي.

عليك أولا القيام بملئ النموذج الخاص بطلب الحصول على قرض شخصي من البنك الأهلي التجاري.

ثم تقوم بتقديم نسخة من بطاقة الرقم القومى للمواطنين السعوديين أو صورة الإقامة للوافدين.

تقديم خطاب رسمي معتمد من جهة العمل التي يعمل بها مقدم الطلب به الوظيفة والراتب الشهرى وتاريخ بدا الوظيفة.

مميزات البنك الأهلي السعودي

هناك مميزات خاصه للبنك الأهلي التجاري السعودي، حيث إن كل بنك له مميزاته الخاصة وسوف نعرض لكم ما هي مميزات البنك الأهلي السعودي.

يتم خصم العمولة إذا تم السداد في فترة 6 شهور.

هناك ميزه هامه جدا وهى إعفاء الأقساط الشهرية في حالة العجز التام.

احتساب نسبة عمولة منخفضه في حالة السداد فترة اكتر من 6 شهور.

سهولة الاجرائات الخاصة للحصول على تمويل بدون تحويل راتب بنك الأهلي.

تمويل بنك الأهلي أونلاين

يتميز بنك الأهلي السعودي بخدماته الإلكترونية المتميزة والتي يسعى دائما إلى تقديم افضل سبل الراحة لكل عملائه من خلال تقديمه إلى خطوات التمويل الشخصي بسهوله دون الذهاب إلى فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ويقدم البنك الأهلي السعودي تمويل شخصي بنك الأهلي أون لاين وهذه تعتبر من مميزات البنك حيث من خلال الدخول على موقع البنك الإلكتروني يمكن التقديم على التمويل الشخصي بسهولة.

مميزات التمويل الاونلاين من بنك الأهلي

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

العميل يمكنه الحصول على مبلغ التمويل دون الذهاب إلى البنك.

أمكانية عدم تقديم أي أوراق من اجل الحصول على التمويل.

يحصل العميل على تمويل يبدأ من 5.000 ريال حتي 1.500.000 ريال سعودي.

تسديد مبلغ التمويل على 60 شهر.

التمويل يتميز بخدمة التسديد المبكر.

العميل يستفيد من الحصول على تامين تكافلي في حالة الوفاة.

عدم دفع أي رسوم أدارية.

فتح حساب بنك الأهلي أونلاين

من مميزات بنك الأهلي السعودي هو خدماته الإلكترونية حيث من خلال الموقع الرسمي للبنك الأهلي يمكن فتح حساب جارى أونلاين دون الذهاب إلى أي من فروع البنك، ومن مميزات هذه الخدمة هي أنها لا يوجد بها أي رسوم بل يتم فتح حساب بنك الأهلي أونلاين مجانا، ومن شروط هذه الخدمة.

توفير هوية وطنية / هوية مقيم سارية المفعول (صلاحيتها أكثر من 30 يوم).

التسجيل في أبشر.

التسجيل في العنوان الوطني برقم الهوية.

العمر من 15 سنة و ما فوق.

تمويل شخصي بنك الأهلي بدون ضمانات

من ضمن القروض المميزات التي يقدمها بنك الأهلي التجاري هو تمويل شخصي بدون ضمانات، هذا التمويل لا يشترط وجود كفيل أو ضامن ويعتبر هذا من الأمور المميزة جدا هو طلب الحصول على تمويل شخصي بدون كفيل أو ضمانات، ولهذا يعتبر البنك الأهلي من البنوك الهامة جدا داخل المملكة العربية السعودية واقدمها على الإطلاق والتي تم أنشاءه في عام 1952 ميلادي.