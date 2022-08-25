نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القرارات الملكية الجديدة اليوم من الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة القرارات الملكية الجديدة اليوم، والتي دائما ما تنباعها من خلال موقع ثقفني ونتعرف على كل الأوامر الملكية التي يصدرها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث في الأيام الأخيرة صدرت قرارات سعودية جديده في ظل الظروف التي تمر بها المملكة العربية السعودية والتي تابعناها من خلال مقالات سابقه، وسوف نتعرف عن طريق هذه المقالة قرارات الملك سلمان اليوم، وجاءت أوامر ملكيه صباح اليوم من الملك سلمان تفعيل مبادرتي دعم السعوديين العاملين في توجيه المركبات وشركات النقل، وكان وزير النقل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامه للنقل المهندس ناصر بن جاسر قد وجه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الشكر والعرفان بخصوص موافقته على صدور تفعيل المبادرات الإضافية من اجل مواجهة ظل الظروف التي تمر بها المملكة هذه الفترة، وهذه المبادرة خاصه بدعم السعوديين المتفرغين العاملين في توجيه المركبات والمسجلين في الهيئة العامه للنقل.

القرارات الملكية الجديدة اليوم

في ظل الأحداث والظروف التي تمر بها المملكة العربية السعودية هذه الفترة بل ويمر بها العالم اجمع، جاء الملك سلمان بصدور أوامر ملكيه جديده في صالح المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة أيضا، وجاءت القرارات الملكية الجديدة اليوم بدعم الأفراد السعوديين العاملين في توجيه المركبات المسجلين في الهيئة الهامة للنقل السعودي، وهذا الدعم جاء بتخصيص راتب شهرى بقيمة الحد الأدنى للرواتب السعودية لمدة 3 اشهر، وأيضا جاءت موافقه على مد العمر التشغيلي للحافلات للعمل في النقل العام لتكون بزيادة 11 عام عن 10 أعوام.

وجاء هذا الدعم الكبير من القيادة التي كل اهتماماها هو المواطن السعودي والمقيمين، بدعمها لجميع القطاعات داخل المملكة وخصوصا قطاع النقل السعودي، من اجل توفير كل سبل الراحة لجميع الأشخاص من اجل حياة كريمه وخصوصا في ظل الأزمة الحالية، وهذا القرار الخاص بدعم العاملين في هيئة النقل كان قد تم الإعلان عنها سابقا التي بدأت لكل الأشخاص العاملين في انشطه نقل الركاب (الأجرة العامه و الحافلات) على أن يتم دعم السعوديين المتفرغين للعمل في مهنة توجيه المركبات حتى لا يتأثروا هم واسرهم بسبب الأحداث الجارية في المملكة.

أوامر ملكيه جديده من الملك سلمان 1444

اصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودي خادم الحرمين الشريفين أمر ملكي جديد بترقيه 534 عضوا في النيابة العامه في المملكة العربية السعودية، وبعد صدور هذا الآمر الملكي قام النائب العام بإرسال برقيه شكر وتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين على هذا القرار وهو وولى عهده الأمير محمد بن سلمان.