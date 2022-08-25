موعد صرف راتب التقاعد الجديد 1444 وطريقة الاستعلام عن راتب التقاعد التأمينات الاجتماعية

مع اقتراب نهاية الشهر، يزداد البحث والتساؤل من قبل أصحاب المعاشات عن موعد صرف راتب التقاعد الشهري المقدم من التأمينات الاجتماعية لهم، والذي يتم الحصول عليه بشكل شهري كمساعدة لهم على الحياة وسد الاحتياجات اللازمة، ومن المقرر أن يتم صرف تلك الراتب في أول يوم من كل شهر ميلادي و يتمكن المواطن من صرف الراتب من خلال حساب البنكي الشخصي.

موعد صرف راتب التقاعد الجديد 1444

قد تم تحديد موعد صرف راتب التقاعد من قبل، وذلك لأنه قد تم وضع جدول محدد بداخله موعد صرف الراتب لكل شهر وهذا الجدول الذي أصدرته المؤسسة العامة، ومن المقرر أن يتم في يوم الخامس والعشرون من شهر أغسطس الحالي، أما إذا صادف أن يكون هذا اليوم يوم عطلة أو إجازة رسمية يتم تأجيل الموعد حسب انتهاء الإجازة أو هذه العطلة، ويتم الحصول على الراتب الشهر للمتقاعدين من خلال سحب الراتب من الحساب البنكي الخاص به.

الاستعلام عن راتب التقاعد التأمينات الاجتماعية

يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن الآتي الخاص بالمتقاعدين وهذا يتم بشكل إلكتروني بخطوات بسيطة وهي كالآتي:

يتم الدخول في البداية إلى الموقع الرئيسي لهذه الخدمة وذلك من خلال الضغط على الرابط https://www.mof.gov.jo/.

يتم بعد ذلك اختيار الخدمات الإلكترونية وهو إحدى الخيارات المتواجدة في الصفحة.

اختيار تعرف المعاشات، وهذه الخدمة يتم اختيارها من الخدمات.

ثم يتم الضغط على ابدأ الخدمة.

بعد ذلك يتم إدخال البيانات والمعلومات الخاصة بتسجيل الدخول مثل رقم الهوية واسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة.

وبمجرد التأكيد على البيانات بنك ظهور كافة التفاصيل المتعلقة بمعاش هذا المواطن على الفور.

طريقة التأكد من إيداع راتب التقاعد

يتمكن كل مواطن من التأكد أنه قد تم بالفعل إيداع راتب التقاعد أم لا وذلك من خلال اتباع احدى الطرق الآتية: