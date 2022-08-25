[تقديم سكن مجاني] وزارة الشؤون البلدية والقروية Momrah.Gov.Sa الإسكان التنموي

تقديم سكن مجاني من وزارة الإسكان بالاتفاق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1444، وتقوم وزارة الإسكان في الوقت الراهن بإطلاق عدد من المبادرات التي من شأنها تقديم الخدمات الأمثل للمواطنين وذلك بتوفير الخدمات السكنية الأفضل والباقات لمستفيدي سكني بالمملكة بينما يتم استقبال التقديم على سكن مجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي وفق عدد من الشروط الخاصة بفئة الإسكان التنموي.

مبادرات وزارة الإسكان بالمملكة

تقوم وزارة الإسكان بتقديم كافة المبادرات اللازمة والتي من شانها المساهمة في رؤية المملكة المستقبلية 2030 والتي تستهدف توفير السكن بنسبة تصل إلى 80% من الشعب السعودي بحلول عام 2030، ولذلك تقوم الوزارة بالعديد من المبادرات التي تدعم توفير السكن المناسب لجميع فئات الشعب، والتي يكون منها توفير المنازل المجانية للإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي وفق شروط الاستحقاق.

[تقديم سكن مجاني] وزارة الشؤون البلدية والقروية Momrah.Gov.Sa الخدمات الإلكترونية

وتقوم وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والروية بتقديم الدعم اللازم بتوفير مساحات متنوعة من المنازل في جميع محافظات المملكة، ويتم كذلك التشارك في مبادرات توفير أراضي مجانية لعدد من المستفيدين كذلك، وتتشارك كذلك عدد من المؤسسات والهيئات الإنسانية بالتشارك بتوفير المشروعات أو التشارك في تقديم الدعم المالي، ويأتي ضمن المبادرات الإنسانية الديوان الملكي السعودي وكذلك مساعدات مباردة الوليد بن طلال الإنسانية للتشارك في الإسكان التنموي.

شروط استحقاق شقق مجانية من الإسكان التنموي

يجب أن يكون المتقدم من الجنسية السعودية.

يكون المتقدم رب الاسرة.

إذا كان المتقدمة من فئة المطلقات يجب أن يمر على الطلاق عامين على الأقل، مع ثبوت عدم امتلاكها منزل سكني آخر.

يتم الحصول على دعم الوزارة لمرة واحدة فقط.

تكون المرأة المعيلة ولها أطفال بالتقديم مع ثبوت حالتها، مطلقة أو أرملة.

يمكن قبول طلبات غير السعوديات اللاتي لديها أطفال سعوديين وليس لهم معيل غيرها.

يكون عمر المتقدم 26 عام على الأقل، ولا يقبل اقل من هذا.

كيف يمكن التقديم سكن مجاني من وزارة الإسكان