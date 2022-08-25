موعد صرف راتب التأهيل الشامل 1444 وخطوات تحديث بيانات التأهيل الشامل برقم الهوية

الكثير من المواطنين السعوديين من ذوي الاحتياجات الخاصة والمستحقين لراتب التأهيل الشامل يتساءلون عن موعد صرف الراتب الشهري المقرر عن هذا الشهر، والذي من المقرر أن يتم صرفه في آخر أسبوع من كل شهر ميلادي وتحديدًا في اليوم السادس والعشرون الا في حالة مصادفة إجازة رسمية أو عطلة في نفس هذا اليوم فسوف يتم تأجيله لحين الانتهاء من الإجازة، وهذا ما سوف يتم توضيحة من خلال هذا المقال.

موعد نزول راتب التأهيل الشامل لشهر أغسطس 2022

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الميعاد الذي يتم من خلاله صرف راتب التأهيل الشامل، وهو المقرر أن يكون في اخر اسبوع من هذا الشهر ومن كل شهر ميلادي، وعادتًا مايكون اليوم السادس والعشرون الا إذا تم تأجيله أو تقديمه يوم او اثنين وهذا يتم في حالة توافق اليوم مع عطلة رسمية أو اجازة، وقد يتم تحويل الراتب بشكل مباشر الى حساب المواطن البنكي، ويتم سحب الراتب من خلاله، وقد يختلف الراتب الذي يحصل عليه كل شخص عن الآخر، وذلك لأنه يتم تحديد قيمة الراتب على حسب المرض الذي يعاني منه هذا الشخص وشدته.

تحديث التأهيل الشامل برقم الهوية

لكل من تم قبوله بالفعل في برنامج التأهيل الشامل، لابد من القيام بعمل تحديث شامل للبيانات من وقت لآخر، وذلك حتى لا يتوقف الراتب عن النزول لهذا المواطن، وخطوات التيث قد تتم بشكل الكتروني بسيط وهي كالآتي: