المرور السعودي يعلن عن رسوم وشروط جديدة لا يمكن الحصول على رخصة القيادة بدونها .. تعرف عليها!

حيث أن أي شخص حامل لرخصة قيادة يكون له مدة صلاحية، وعند انتهاءها يجب تجديدها فور، وهذا كي لا يتعرض الشخص عند عدم التجديد إلى الغرامات المالية أو المخالفات والعقوبات التي قد تصل إلي المسائلة القانونية.

لذلك فان الحكومة السعودية تحرص بشكل كبير جدا علي تطبيق القانون على الجميع، ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة إلي التطوير والنهوض بالمملكة، مما يؤدي إلي التمكن من تحقيق رؤية 2030 م في السعودية.

رسوم تجديد رخصة القيادة

أوضحت المديرية العامة للمرور في المملكة العربية السعودية العديد من التفاصيل الهامة جدا بشأن تجديد رخصة القيادة للمركبات والدراجات أيضا، ومن أهم تلك التفاصيل هو توضيح قيمة رسوم تجديد رخصة القيادة في السعودية للعام 2022 م، وعليه فإننا ومن خلال موقعنا مصر مكس سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، المقابل المالي لتجديد رخصة القيادة للمركبات والدراجات في السعودية، موضح إليكم كالتالي:-

رخصة القيادة العامة: قيمة التجديد السنوي تبلغ ال40 ريال سعودي.

رخصة القيادة الخاصة: قيمة التجديد السنوي تبلغ ال40 ريال سعودي.

رخصة قيادة مركبات اشغال عامة: قيمة التجديد السنوي تبلغ ال100 ريال سعودي.

رخصة قيادة دراجة آلية: قيمة التجديد السنوي تبلغ ال20 ريال سعودي، أم التجديد لمدة عشرة سنوات تبلغ ال200 ريال سعودي.

شروط تجديد رخصة القيادة

إننا ومن خلال موقعنا مصر مكس سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، أهم شروط تجديد رخصة القيادة في المملكة العربية السعودية، موضح إليكم كالتالي:-

أن يكون الشخص يقيم في المملكة العربية السعودية.

لابد من سداد قيمة تجديد الرخصة.

في حالة تواجد أي مخالفات مرورية علي رخصة القيادة لابد من سدادها.

لابد أن تكون المدة المتبقية علي تجديد الرخصة بحد أقصى ال180 يوم.

توفر فحص طبي يكون قد تم من خلال المراكز الطبية المعتمدة من قبل الدولة.

كيفية تجديد رخصة القيادة إلكترونيا

إننا ومن خلال موقعنا مصر مكس سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، آلية تجديد رخصة القيادة بشكل إلكتروني في المملكة العربية السعودية، موضح إليكم كالتالي:-