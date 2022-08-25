نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في أبشر 1444 خطوات إنشاء حساب جديد في ابشر الجوازات البوابة الإلكترونية في المقال التالي
عمر شويل - جدة التسجيل في أبشر ، من خلال الخدمات الإلكترونية المتوفرة يمكن تفعيل ابشر الجوازات في موقع ابشر الرسمي وقد اعتمدت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية و كيفية التسجيل في موقع وزارة الداخلية تفعيل دور ابشر تسجيل في الجوازات فالكثير من عمليات التي يتم البحث عنها هي طريقة إنشاء حساب جديد و التسجيل في ابشر الجوازات السعودية حيث أن بوابة ابشر الإلكترونية تعتبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية السعودية ومن خلالها تقدم الوزارة جميع الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين بالمملكة والآن لا توجد الحاجة للذهاب إلى مقر وزارة الداخلية السعودية لإنهاء الخدمات للمواطنين بل كل الخدمات أصبحت عن طريق التسجيل في ابشر الجوازات السعودية تسجيل الدخول .
حيث أن التسجيل في نظام ابشر الجوازات يتم بطريقه بسيطه وسهله ومن خلال هذه المقالة سنعرض لكم طريقة إنشاء حساب جديد في ابشر ومن خلال بوابة ابشر يمكن للمسجلين الدخول ويحصل على خدمة الحصول على جواز السفر أو تجديد الجواز ومن خلال تسجيل ابشر جديد ان تحصل على إصدار تأشيرة و إلغاءها إلكتروني والمقيم بالمملكة يستطيع تجديد الإقامة واستخراج تأشيرة عوده عن طريق التسجيل في ابشر الجوازات .
التسجيل في ابشر
إنشاء حساب جديد في ابشر و التسجيل في ابشر يتم على مره واحده ولا يسمح لأي شخص أن ينشأ اكثر من حساب على بوابة ابشر الإلكترونية برقم هاتف واحد وهذا يعرض حسابك للإغلاق واليكم خطوات إنشاء حساب جديد في ابشر الجوازات عن طريق التسجيل في موقع ابشر الرسمي ومن الأعمال الهامة هو أن يوم المواطن بإنشاء حساب في ابشر ليستفيد من الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة الداخلية السعودية بطريقه سهله .
طريقة التسجيل في ابشر
أولًا: الدخول على وزارة الداخلية البوابة الإلكترونية رابط بوابة أبشر للجوازات.
ثانيًا:اختيار أيقونة مستخدم جديد.
ثالثًا: أدخل رقم الهوية الوطنية.
رابعًا: أدخل البريد الإلكتروني.
خامسًا: أدخل رقم الهاتف الجوال، وينبغي التأكد جيدًا من رقم الجوال، لأن سيتم إرسال رسالة تأكيد عليها للتأكد من ملكية رقم الهاتف الجوال.
سادسا: يتم كتابة رقم التفعيل و إدخال رقم الهوية و الضغط على كلمة موافق.
سابعًا: سيتم الانتقال إلى أبشر تسجيل الدخول على صفحة التأكد من البيانات الشخصية، فعليك في هذه الخطوة كتابة أسم المستخدم وكلمة المرور، كما عليك اختيار عدد من الأسئلة السرية لتأكيد هويتك عبر بوابة أبشر الموقع الرسمي .
نظام ابشر الأحوال المدنية
نظام ابشر اصبح من اهم واقوي المواقع الحكومية في المملكة العربية السعودية التي يستفيد منها الوافدين والمواطنين داخل المملكة حيث أن موقع ابشر يستفيد منه الجميع ويفي لكل المعاملات والمتطلبات التي تخصهم بطريقه سريعه وسهله ويوفر رابط بوابة ابشر الأحوال المدنية سهولة في التعامل مع الشركات والمصالح الحكومية وتأدية كل الخدمات لهم بشكل امن عن طريق الدخول على موقع ابشر الرسمي .
خدمات موقع ابشر الإلكتروني
يقدم موقع ابشر الإلكتروني العديد والعديد من الخدمات الهامة للمواطنين السعوديين وأيضا من المقيمين الوافدين بالمملكة لتسهيل كل الاجرائات الخاصة بهم ومن هذه الخدمات على سبيل المثال .
وسوف نعرض لكم كل جديد خاص بنظام ابشر وكل الخدمات التي يقدمها من خلال هذه المقالة وسوف نرد على استفسار من حضراتكم فورا .
خدمة مسرور من ابشر
حساب ابشر اطلق خدمه جديده من خلال منصته الرسمية خدمة جديده تسمى مسرور حيث يمكن لكل المستعلمين أن يتلقوا الرد على استفساراتهم بشكل إلى وبمنتهى السهولة .
نظام أبشر الأعمال
يستطيع المواطن أو المقيم التسجيل في نظام ابشر الأعمال من خلال الخطوات التالية .
- الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة أبشر الجوازات تسجيل الدخول الموجود اعلي المقالة .
- اختيار التسجيل لمستخدم جديد.
- بالضغط على مستخدم جديد يتطلب كتابة بعض البيانات، مثل الاسم ورقم الجوال والبريد الإلكتروني.
- يتم إرسال رقم خاص عبر الجوال الذي تم تسجيله يحتوي على كود خاص لتأكيد هوية المسجل.
- تكملة ملء باقي البيانات المطلوبة، والحصول على رقم سري للاحتفاظ به.
- ثم كتابة اسم المستخدم للدخول مرة أخرى لبوابة نظام أبشر 1440.
- الضغط على كلمة موافق حتى يتم تسجيل البيانات في النظام إلكترونيا.
الاستعلام عن صلاحية التأشيرة والطريقة والرابط
من الخدمات التي تقدمها ابشر وزارة الداخلية السعودية هي استعلام عن صلاحية التأشيرة وهى كلآتي .
- أولا الدخول على رابط الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية بوابة ابشر
- اختر خدمة التحقق من التأشيرة
- قم بكتابة رقم رخصة الإقامة
- بعد ذلك قم بكتابة رقم هوية الكفيل
- قم بكتابة الرمز المرئي
- ادخل رقم التأشيرة
- ادخل رقم جواز السفر
- وأخيراً اضغط على كلمة عرض
- يجب التأكد من مليء البيانات صحيحة قبل الضغط على عرض .
استعلام عن هوية مقيم برقم الإقامة من ابشر
- أولا عليك الدخول على ابشر تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية السعودية
- اختار من القائمة الرئيسية خدمة الاستعلامات الإلكترونية نضغط عليها
- سوف تظهر لك قائمة منسدلة تحتوى على العديد من خدمات ابشر الأعمال المتاحة يتضمنها خيار الجوازات قم بالضغط عليها
- تفتح لك قائمه اخرى بها بعض الاستعلامات منها خدمة استعلام عن انتهاء اقامه اضغط عليها .
ابشر ينقل جميع خدماته إلى الموقع الجديد
أنهت منصة الخدمات الإلكترونية في وزارة الداخلية ابشر مؤخرا نقل جميع خدماتها إلى موقع ابشر الجديد من خلال الرابط الجديد لها بدا هذا من يوم الجمعة الماضية الموافق 5 يوليو 2019 لتبدأ جميع الخدمات الجديدة من خلال رابطها الجديد لجميع مستخدمين ابشر وزارة الداخلية من مواطنين ومقيمين أفراد هم أو مؤسسات .
موقع ابشر الإلكتروني
يعد موقع نظام ابشر الإلكتروني احد اهم المواقع الخدمية في المملكة العربية السعودية والتي يقدم العديد من الخدمات الهامة لكل من مواطني المملكة والوافدين المقيمين أيضا حيث يستطيع أي شخص الدخول على منصة ابشر والاستفادة من كل الخدمات مثل الاستعلام عن صلاحية الإقامة أو الاستعلام عن مخالفات المرور أو نقل كفاله وغيرها من الخدمات الهامة .
استعلام عن صلاحية الإقامة
من الخدمات التي يقدمها موقع ابشر الإلكتروني التابع إلى وزارة الداخلية السعودية، هو الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة أو رقم الحدود وهى كالتالي.
- ندخل أولا إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية (أبشر) اضغط للدخول لصفحة الاستعلام ” ومن خلال الصفحة الرئيسية نضغط على الاستعلامات الإلكترونية.
- ثانيا نضغط على الجوازات من القائمة المنسدلة من الاستعلامات الإلكترونية.
- ثالثا نختار الاستعلام عن الإقامة في السعودية فتظهر لنا صفحة جديدة.
- رابعا نقوم بإدخال رقم الإقامة في السعودية والرمز المرئي الذي سيظهر أمامنا، ثم نضغط على عرض فتظهر له كل المعلومات التي يريدها حول صلاحية الإقامة في السعودية .
طريقة التسجيل والتفعيل في ابشر للأفراد 1444
- يتم أولا الدخول إلي الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكتروني.
- بعدها يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة مثل اسم المستخدم، رقم الهوية، رقم الإقامة الخ.
- قم بكتابة كلمة المرور في مكانها الصحيح.
- تأكيد كلمة مرور مرة آخري.
- إضافة البريد الإلكتروني.
- يجب عليك تأكيد البريد الإلكتروني.
- قم بتحديد اللغة إلي تناسبك لإتمام المعاملات الإلكترونية.
- يجب عليك كتابة الرمز المرئي.
- قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.
- قم بالضغط على أيقونة التالي.
- سيتم إرسال رمز إلى الرقم المضاف مسبقا قم بإدخاله.
- وبالنهاية انقر على زي تسجيل.
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