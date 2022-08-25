نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في أبشر 1444 خطوات إنشاء حساب جديد في ابشر الجوازات البوابة الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في أبشر ، من خلال الخدمات الإلكترونية المتوفرة يمكن تفعيل ابشر الجوازات في موقع ابشر الرسمي وقد اعتمدت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية و كيفية التسجيل في موقع وزارة الداخلية تفعيل دور ابشر تسجيل في الجوازات فالكثير من عمليات التي يتم البحث عنها هي طريقة إنشاء حساب جديد و التسجيل في ابشر الجوازات السعودية حيث أن بوابة ابشر الإلكترونية تعتبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية السعودية ومن خلالها تقدم الوزارة جميع الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين بالمملكة والآن لا توجد الحاجة للذهاب إلى مقر وزارة الداخلية السعودية لإنهاء الخدمات للمواطنين بل كل الخدمات أصبحت عن طريق التسجيل في ابشر الجوازات السعودية تسجيل الدخول .

حيث أن التسجيل في نظام ابشر الجوازات يتم بطريقه بسيطه وسهله ومن خلال هذه المقالة سنعرض لكم طريقة إنشاء حساب جديد في ابشر ومن خلال بوابة ابشر يمكن للمسجلين الدخول ويحصل على خدمة الحصول على جواز السفر أو تجديد الجواز ومن خلال تسجيل ابشر جديد ان تحصل على إصدار تأشيرة و إلغاءها إلكتروني والمقيم بالمملكة يستطيع تجديد الإقامة واستخراج تأشيرة عوده عن طريق التسجيل في ابشر الجوازات .

التسجيل في ابشر

إنشاء حساب جديد في ابشر و التسجيل في ابشر يتم على مره واحده ولا يسمح لأي شخص أن ينشأ اكثر من حساب على بوابة ابشر الإلكترونية برقم هاتف واحد وهذا يعرض حسابك للإغلاق واليكم خطوات إنشاء حساب جديد في ابشر الجوازات عن طريق التسجيل في موقع ابشر الرسمي ومن الأعمال الهامة هو أن يوم المواطن بإنشاء حساب في ابشر ليستفيد من الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة الداخلية السعودية بطريقه سهله .

طريقة التسجيل في ابشر

أولًا: الدخول على وزارة الداخلية البوابة الإلكترونية رابط بوابة أبشر للجوازات.

ثانيًا:اختيار أيقونة مستخدم جديد.

ثالثًا: أدخل رقم الهوية الوطنية.

رابعًا: أدخل البريد الإلكتروني.

خامسًا: أدخل رقم الهاتف الجوال، وينبغي التأكد جيدًا من رقم الجوال، لأن سيتم إرسال رسالة تأكيد عليها للتأكد من ملكية رقم الهاتف الجوال.