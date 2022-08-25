موعد نزول أهلية الضمان الاجتماعي لشهر صفر 1444.. وشروط القبول

موعد نزول أهلية الضمان الاجتماعي 1444، يعد الاستعلام عن موعد نزول أهلية الضمان الاجتماعي 1444 من أهم الأمور التي تشغل بال الكثير من الأسر المستحقة للدعم المادي من برنامج الضمان الاجتماعي، من أجل سد احتياجاتهم والتغلب على أعباء الحياة فى ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار لتوفير الحمية الاجتماعية لهم، لذلك تنتظر هذه الأسر المستفيدة والمسجلة بالبرنامج موعد صرف الدعم كل شهر ويرغبون فى الاستعلام عنه، لذلك نتعرف فى هذا المقال الموعد المقرر لإيداع المعاش فى الحسابات البنكية للمستفيدين لشهر صفر 1444، ومع التعرف على الشروط الواجب توافرها من أجل استحقاق المعاش واللحاق بالبرنامج، وموعد نزول أهلية الضمان الاجتماعي المطور لشهر صفر.

موعد نزول أهلية الضمان الاجتماعي لشهر صفر 1444

كانت قد أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن يتم صرف راتب الضمان الاجتماعي بعد الانتهاء من دراسة طلبات الاستحقاق المقدمة والتأكد من أهلية الأشخاص للحصول على الدعم المالي، على أن يكون كل أول شهر ميلادي فى حال لم يصادف هذا الموعد أجازة بالبلاد، وعليه فإن موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي للدفعة القادمة سيكون فى يوم الخميس الموافق الأول من سبتمبر 2022.

كما أتاحت وزارة الموارد البشرية الفرصة أمام من تم رفض أهليتهم لاستحقاق المعاش أحقية تقديم الاعتراض خلال 60 يوماً من خلال المنصة الإلكترونية للوزارة.

شروط قبول أهلية الضمان الاجتماعي المطور