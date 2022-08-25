نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض كنف بنك التنمية الاجتماعية ورابط التقديم بنك التسليف الشروط والفئات المستفيدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض كنف بنك التنمية الاجتماعية ، قد تم إطلاقه للأرامل والمطلقات من الفئات أصحاب الظروف الصعبة والأشد حاجه ويصل قرض كنف بنك التسليف فيه إلى 30 ألف ريال دون فوائد أو حتى رسوم إضافية وقد تم تحديد شروط الاستفادة من قرض كنف بنك التنمية الاجتماعية وتمت الإشارة إلى الفئات المستفيدة لمساعدتهم في حياه معيشيه جديده وتحمل تكاليف وتحديات المعيشة ويأتي هذا الدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولى العهد الأمير محمد بن سلمان ونعرض لكم طريقة التقديم على قرض كنف .

شروط الحصول على قرض كنف بنك التسليف سنعرضها لكم بالتفاصيل من خلال الدخول على موقع التقديم على قرض كنف بنك التنمية الاجتماعية من خلال بوابة تمويل الفئات الخاصة لعملاء قرض كنف للأرامل والمطلقات من الفئات الأكثر احتياجا لمساعدتهم على التغلب على ظروف معيشتهم الصعبة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة نتيجة الإصلاح الاقتصادي .

قرض كنف بنك التنمية الاجتماعية

من المميزات الحصول على منتج بنك التنمية الاجتماعية قرض كنف احدث منتجات التمويل المدعومة من قبل الحكومة السعودية والتقديم على القرض لا يحتاج إلى وجود صك إعالة من ضمن طلبات التقديم ولا يتم طلب بطاقه إعالة اسريه وقيمة القرض تصل إلى 30 ألف ريال كما وضحنا ومدة السداد تصلى إلى 60 شهر دون فوائد من خلال الدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية .

شروط الحصول على قرض كنف

ويجب ألا يتجاوز الدخل الشهري للمستلم 1000 ريال سعودي،

يجب أن يحتوي نموذج الاستلام علي اسم الموظف البريدي السعودي وتوقيعه وختمه

نسخه من هويه العميل.

يجب تقديم النسخة الأصلية من نموذج 104 (نموذج مطبوع إلكترونيا من حساب مقدم الطلب).

يجب تقديم النسخة الأصلية من رقم حساب الآبيان المسجل في النظام علي الأوراق البنكية الرسمية ويجب ان تكون مصدقه من قبل ختم البنك.

يجب تقديم الحساب الأصلي مع الأقساط الثلاثة الأخيرة قبل تاريخ الموافقة علي الاستمارة 104 علي الأوراق البنكية الرسمية.

يجب تقديم البيان إلى العميل من الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

شروط قرض الزواج من بنك التسليف

قرض الزواج يكون للزواج للمرة الأولي فقط

سن المتقدم للقرض لا يقل العمر عن 18عاماً.

حمل الزوجة للجنسية السعودية أو جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وإذا كانت الزوجة تحمل جنسية دولة أخرى من غير دول مجلس التعاون الخليجي فيشترط الحصول على موافقة المسبقة .

الأوراق والنماذج المطلوبة للحصول على قرض الزواج

هناك عدد من الأوراق التي يجب تقديمها إلى بنك التسليف والادخار السعودي، للحصول على قرض الزواج والأوراق المطلوبة تكون كالاتي.

النموذج البريدي وموقع عليه اسم موظف البريد وختم مكتب البريد السعودي وموقع عليه من المستفيد.

تقديم صورة الهوية للعميل

تقديم مستند العائلة مع ذكر الزوجة بالمستند

ستند من عقد الزواج.

تقديم أصل النموذج (104) والنموذج موجود بالموقع الرسمي للبنك ويكون معبأ بالكامل ويوقع عليه المقترض ويكون مختوم من جهة العمل

تقديم أصل رقم الأبيان من البنك.

تقديم مستند رسمي من البنك يكشف الراتب لأخر ثلاث شهور سابقة

نموذج تصريح بياناتي من وزارة الداخلية.

إذا كانت الزوجة متوفيه ترفق شهادة وفاة الزوجة

يرفق مستند كارت العائلة مضافة فيه الزوجة الأولى المتوفية في حالة إذا كان الزواج للمرة الثانية .

شروط الحصول على قرض كنف للموظفة في القطاع الخاص

أن يكون دخلها الشهري لا يزيد عن 10 آلاف ريال سعودي.

أن يكون نموذج تسلم البريد موقع من قبل الموظف البريدي.

تقديم الأصل من نموذج 104 المختوم من الجهات المختصة.

بيان تفصيلي بالراتب مختوم من الجهة المنتسبة لها الموظفة.

توفير شهادة أجور مشترك من التأمينات الاجتماعية.

توفير تصريح بيانات الموظفة والكفيل من خلال وزارة الداخلية.

توفير أصل حساب الآبيان في الأوراق الرسمية.

شروط الحصول على قرض كنف للموظفة في القطاع العام

1- يجب أن يكون سقف الدخل الشهري الخاص بالمتقدمة لا تتجاوز قيمته (10) آلاف ريال سعودي.

2- يجب أن يكون نموذج تسلم البريد مدون عليه اسم وتوقيع وختم الموظف البريدي السعودي، واسم وتوقيع العميل.

3- صورة الهوية الخاصة بالعميلة.

4- يجب أن يتم تقديم الأصل من نموذج 104 (وهو النموذج الذي يتم طباعته بشكل إلكتروني من حساب طالب التمويل) في البوابة الخاصة بالتقديم لبنك التنمية، علي أن يكون مستوفي كافة التواقي المطلوبة ومختومة بالأختام الرسمية من الجهات الخاصة بالعمل للموظف المعتمدة للحسم، ويجب أن يكون تاريخ هذا الاعتماد لا يتجاوز مدة (60) يوماً.

5- يجب تقديم الأصل من رقم حساب الآبيان المسجل في النظام علي الأوراق الرسمية للبنك كما يجب أن يتم تصديقه بختم البنك.

6- يجب أن يتم تقديم أصل حساب المتقدمة الخاصة بـ آخر ثلاث رواتب سبقت تاريخ اعتماد نموذج 104 علي الأوراق الرسمية للبنك ويجب أن تكون مصدقة بختم البنك.

7- يجب أن يتم تقديم تصريح بياناتي للعميلة من الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية علي أن يكون هذا التصريح ساري المفعول.

أهم امتيازات برنامج قروض كنف

غير مشروط توفير صك إعالة عند التقديم على القروض، من بنك التنمية الاجتماعية قرض كنف الجديد.

الجديد. لم يشترط البرنامج إعالة الأسرة.

مبلغ القرض التمويلي الاجتماعي المتاح قد يصل إلى قيمة ثلاثين ألف ريال سعودي .

رابط تقديم البنك

من اجل الاستفادة من الخدمات المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية الذي تأسس في عام 1391 هجريا لأكثر من 2،6 مليون مواطن سعودي ولكل الراغبين من الاستفادة من خدمات البنك المقدمة عليهم الدخول على الموقع الخاص ببنك التنمية الاجتماعية بمنتهى السهولة .

قرض كنف للأرامل والمطلقات

قرض كنف للأرامل والمطلقات يتميز بانه احد اهم القروض التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف كما كان يسمى في السابق، ويحرص على تقديمها ضمن المميزات التي يقدمها البنك لكل عملائه من محدودي الدخل من المطلقات والأرامل، وهذا يزيد من إقبال النساء على قرض كنف من المطلقات والأرامل بمميزات وتسهيلات كبيره وطرق ميسره من اجل تسديد هذا القرض.