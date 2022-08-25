نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفئات المعفاة من رسوم المرافقين 2022 والجنسيات المعفاة عقوبة عدم دفع الرسوم والحاسبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضحت الجوازات عن الفئات المعفاة من رسوم المرافقين 2022 والتي نعرضها لكل من يهمه الأمر من خلال المقال؛ حيث تعتبر هذه الرسوم عبارة عن مبالغ يتم دفعها مقابل الإقامة داخل المملكة العربية السعودية والتي لا تسترد بعد انتهاء الإقامة، كما أنه لابد من توافر بعض الشروط في هذه الجنسيات المعفاة دون فرض أي غرامة عليهم.

الفئات المعفاة من رسوم المرافقين 2022

أصدرت هيئة الجوازات بالمملكة العربية قرارًا إلغاء رسوم المرافقين 2022 لعدد من الأشخاص المقيمين دون دفع أي غرامات بعد ذلك، ونقدم لكم أهم تلك الفئات المعفاة فيما يلي:

يتم إعفاء زوجة المقيم الأولى بشكل نهائي من رسوم المرافقين.

أيضا الفتاة العزباء في مختلف مراحل العمر.

علاوة على ذلك الشركات المبتدئة والتي يكون عدد الموظفين بها أربعة وليس أكثر من ذلك.

بالإضافة إلى الطلاب الذين أتوا للدراسة في المملكة السعودية.

أيضا الأطفال الجدد يتم إعفائهم نهائيًا.

كما يتم اعفاء الشباب قبل سن الثامنة عشر.

علاوة على ذلك المهاجرين الخليجيين.

أيضا العساكر الذين لهم مركز تدريب في المملكة.

الجنسيات المعفاة من رسوم المرافقين

المقيمين من جنسيات بلوشي .

أيضا المقيمين الذين يحملون جنسية جمهورية أتحاد ميانمار .

علاوة على ذلك الفلسطينيين المقيمين على ارض المملكة ويحملون وثيقة مصرية .

أيضا المقيمين الذين يتبعون لجمهورية تركستان.

عقوبة عدم دفع رسوم المرافقين

هناك بعض الجنسيات التي عليها دفع الرسوم وفي حالة عدم سداد الرسوم فعليهم دفع الغرامة، وقد أوضحت هيئة الجوازات الغرامات وإليكم أهمها فيما يلي:

المقيم الذي يتأخر عن سداد رسوم المرافقين للمرة الأولى عليه دفع خمسمائة ريال لكل شخص.

أما المقيم الذي يتأخر عن سداد رسوم المرافقين لثاني مرة فعليه دفع مبلغ وقدره ألف ريال سعودي.

بينما المرة الثالثة فتأخير دفع الرسوم معاقبته تكون دفع ألف ريال، بالإضافة إلى ترحيله فورًا إلى موطنه.

حاسبة رسوم المرافقين 2022

من أجل التعرف على رسوم المرافقين وحساب نسبتها عليك التسجيل في حاسبة الرسوم، وعليك في هذا الوقت طلب الاستعلام عن الرسوم وذلك بكتابة كافة البيانات المطلوبة منك ليصدر أمر بحساب الرسوم التي عليك دفعها.

في نهاية مقال الفئات المعفاة من رسوم المرافقين 2022 فقد أوضحنا عدد من الأشخاص والجنسيات التي لم تدفع الرسوم والتي أوضحتها الجوازات السعودية، كما عرضنا لكم الغرامة التي يجب دفعها للأشخاص المقيمين، كما قدمنا لكم بعض المعلومات عن حاسبة رسوم المرافقة