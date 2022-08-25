كيف اسجل في الدعم السكني ١٤٤٤ طريقة الحجز الالكتروني

كيف اسجل في الدعم السكني لكل المواطنين من الرجال والنساء والفئات المستحقة جميعها داخل المملكة العربية السُّعُودية من أهم الخِدْمَات المقدمة عبر وزارة الإسكان السُّعُودية لمساعدة الأفراد ممن لا مأوى لهم على إيجاد المكان المناسب للعيش به مع أسرهم ، وفيما يلي من خلال صفحة موقع ثقفني سوف يتم توضيح طريقة التسجيل في الدعم السكني عبر الإنترنت وأهم المعلومات.

أهداف دعم سكني

لقد تم إطلاق فكرة برنامَج الدعم السكني بمميزاته المتعددة للرجال والنساء والأرامل والمطلقات والأيتام والمتزوجين والعزاب وغيرهم من الفئات الأكثر حاجة داخل المجتمع بهدف تحقيق روح التكافل الاجتماعي وتقديم يد العون لكل الأفراد الذين لا يمكنهم إيجاد مكان آدمي مناسب للعيش به داخل المملكة ولا سيما أن الدولة تسعى في ضوء رؤية ٢٠٣٠م إلى تحقيق أفضل مستوى معيشة للمواطنين قدر الإمكان وأيضا القضاء على أي عشوائيات سكنية غير آدمية.

كيف اسجل في الدعم السكني ١٤٤٤

يمكن لأي فرد ممن تنطبق عليه شروط صرف الدعم السكني تقديم طلب التسجيل في هذا الدعم من خلال بوابة سكني عبر الخطوات التالية:

الذَّهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بـ منصة سكني تسجيل الدخول.

إدخال رَقْم الهُوِيَّة الوطنية للمستخدم، مع تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري ، ثم النقر على زر (تحقق).

يحب إدخال عنوان البريد الإلكتروني وكلمة مرور للحساب مع تدوين رَقْم الهاتف الجوال المسجل باسم صاحب الطلب وإدخال رمز التفعيل من أجل استكمال عملية التسجيل بنجاح.

بعد الانتهاء من التسجيل على المنصة ، يتم الضغط على أيقونة (التقديم لطلب الدعم السكني).

يحب تحديد الموافقة على جميع الشروط والأحكام بعد إتمام قراءتها كاملة.

سوف يطرح الموقع مجموعة من الأسئلة حول المسكن الحالي للمستخدم وعن أفراد الأسرة ، لا بد من الإجابة على جميع هذه الأسئلة بدقة ومصداقية.

في حال. التثبت من الاستحقاق ، سوف تظهر للمستخدم رسالة تفيد بتسجيل الطلب وتأهله للحصول على دعم سكني بنجاح.

شروط الدعم السكني ١٤٤٤

هناك بعض من الشروط والاستحقاقات التي لا بد من استيفاءها كاملة ؛ من أجل التمكن من الاستفادة من باقات دعم سكني السعودي ، وهي تشمل ما يلي: