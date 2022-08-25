نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبر محزن للوافدين || توطين نشاط جديد بنسبة 100 % وحرمان الوافدين منها في المقال التالي

عمر شويل - جدة توطين نشاط جديد بنسبة 100 % ، أعلنت المملكة العربية السعودية وتحديدًا لجان التوطين البدء في توطين مهنة جديدة بنسبة 100 % وحرمان الوافدين من العمل بها، حيث أعلنت لجنة التوطين في منطقة نجران أنه تم بالفعل القيام بعدد من الجولات الميدانية من أجل التأكد من توطين نشاط بيع الذهب والمجوهرات وذلك في كافة أرجاء المنطقة وما حولها من نجران، شرورة، حبونا، من أجل متابعة نشاط التوطين، وقامت اللجان الميدانية بتتبع عمل منشآت عديدة ووجدت أن أعداد السعوديين وصل إلى 119 عامل في تلك المهنة، دون أن يكون هناك أي وافد يشغلها لأنه تم منعهم نهائيًا، مع تحذير باقي المنشآت التي لم تلتزم بالقرار ومازال هناك عدد من الوافدين يشغلون العمل.

توطين نشاط جديد بنسبة 100 %

أعلنت وزارة الموارد البشرية في منطقة نجران أنه هناك عدد من الأنشطة التي تم توطينها بنسبة 100 % في أغلب المناطق بالمملكة والتي من بينها الفساتين والاكسسوارات النسائية والذهب والمجوهرات، وأيضًا مستحضرات التجميل والملابس النسائية والأحذية والجوارب والعبايات، وهناك أيضًا عدد من الأنشطة التي مازال مسموح لبعض الوافدين بالعمل بها إلى أن يتم الإنهاء من توطينها كاملة، حيث تم إلى الآن توطينها بنسبة 70 % فقط للسعوديين مع إعطاء الوافدين نسبة 30 % للعمل بها.

المهن المسموح للوافدين العمل بها

مع فرض إجراءات التوطين والسعودة في المملكة تزايدت معدلات البحث عن المهن التي يمكن من خلالها العمل للوافدين، حيث أوضحت وزارة الموارد البشرية أن هناك عدد من الوظائف التي تم توطينها بنسبة 70 % والتي من بينها ملابس الأطفال والأثاث المكتبي والمنزلي وقطع غيار السيارات والساعات والسلع الرجالية والأجهزة والمعدات الطبية، وصولًا إلى الحلويات والعطور والدرجات النارية والنظارات والملابس النسائية وكافة مواد البناء، وذلك لأن هناك عدد من الوافدين ما زالوا يشغلون تلك الوظائف، علما بأنه هناك مهن مسعودة ومهن غير مسعودة ومهن تم توطينها كاملة.

نسب التوطين في المملكة

أيضا أوضحت وزارة الموارد البشرية أنه وصلت نسبة التوطين في المملكة على بعض المهن والوظائف نسبة 100 % وذلك على بيع الهواتف وأجهزة اللاب توب وأيضًا المجوهرات والذهب، وأكدت الوزارة أنه دائمًا ما يكون هناك جولات للتفتيش صباحًا ومساء طوال ساعات العمل للتأكد من الالتزام بالتعليمات وفرض الغرامات على المخالفات في كافة أرجاء المملكة.