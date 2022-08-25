قائمة المهن المستثناة من السعودة 2022 والمسموح للوافدين العمل بها

قائمة المهن المستثناة من السعودة 2022 ، أطلقت المملكة العربية السعودية قرار سعودة بعض المهن والوظائف وقصرها على السعوديين فقط منذ أعوام بسيطة والتي تعني إحلال العناصر من الوافدين وتبديلهم بعناصر من المواطنين لتقليل نسبة البطالة بين الشباب السعودي، وأوضحت وزارة الموارد البشرية المهن التي تم اتخاذ قرار بسعودتها بنسبة كاملة علمًا بأنه يتم فرض عقوبات كبرى على أصحاب العمل والشركات في حالة مخالفة قرارات السعودة والتوطين، وفي المقابل أعلنت أنه هناك عدد من المهن والوظائف مستثناه من قرار السعودة، وأكدت المملكة أن قرارات التوطين والسعودة تهدف إلى رفع نسبة مشاركة السعوديين في سوق العمل وتعزيز المستوى الاجتماعي لهم.

قائمة المهن المستثناة من السعودة 2022

أوضحت وزارة الموارد البشرية في المملكة أن هناك عدد من الوظائف لم يصدر أي قرارات بسعودتها أو توطينها أي أنه مازال مسموح للوافدين من كافة البلدان العمل بها، وتلك المهن من بينها الدهان والحلاق وعمال النظافة والسباكين، بالإضافة إلى عمال الشحن والتفريغ وبعض المهن التي لا تحمل فائض من حاملي الشهادات لها بالمملكة، وفي المقابل فأن هناك عدد من المهن تم إصدار قرارات عاجلة بسعودتها ومنع الوافدين من العمل بها منها مدير الفرع أو القسم في المنشآت المختلفة، والمشرفين على صناديق المحاسبة وخدمة العملاء، وغيرها من المهن التي تركت فرصة للوافدين للبحث عن عمل آخر قبل ترحيلهم من المملكة، والتي تندرج تحت قائمة المهن المسعودة وغير المسعودة بالمملكة.

عقوبات توطين المهن بالسعودية

أوضحت وزارة الموارد البشرية أنه تم فرض عقوبات كبرى على المخالفين لنظام السعودة والتوطين، بالإضافة إلى إصدار قرارات متعلقة بتنظيم الزي الخاص بالعاملين ويكون عن طريق إلزام المنشأة بجعل العمال يرتدون الزي الواحد، وتكون عقوبات السعودة على النسب التي تم تحديدها من المهن للعمال السعوديين وغير السعوديين، على أن تكون العقوبة حسب اختلاف النسب في إحلال العمالة الوافدة محل العمالة السعودية، علمًا بأن الوزارة قامت بعمل قوائم على الموقع الرسمي لها لتحديد النسب التي يجب تنفيذها لكل مؤسسة بناء على عدد العاملين بها للتسهيل على أصحاب المنشآت بدلًا من الوقوع في الغرامات التي تصل إلى إغلاق المنشأة نهائيًا.