رابط حجز موعد لاستخراج بطاقة الأحوال المدنية للأبناء

حجز موعد لاستخراج بطاقة أحوال للابن في السعودية, يبحث الآباء علي طريقة القيام بحجز موعد في الأحوال المدنية السعودية من أجل استخراج بطاقة أحوال مدنية لابنه, وقبل البحث عن كيفية حجز موعد في الأحوال المدنية يبحث الآباء عن الشروط التي وضعتها الأحوال المدنية من أجل تمكن الآباء من استخراج بطاقة أحوال مدنية لابنهم, ومن المعروف بأن بطاقة الأحوال المدنية هي بطاقة يحملها كل شخص وصل إلى السن القانوني لتحتوي علي بياناته الشخصية.

رابط موقع وزارة الداخلية السعودية

يقدم موقع وزارة الداخلية السعودية الكثير من الخدمات الإلكترونية المختلفة التي تخدم قطاع كبير من الشعر السعودي, ومن بين الخدمات الإلكترونية التي يمكن الحصول عليها هي خدمة حجز موعد في الأحوال المدنية السعودية.

شروط استخراج بطاقة الأحوال المدنية للابن في المملكة العربية السعودية

وضعت الأحوال المدنية شروط لكي يتمكن الأشخاص الذين وصلوا للسن القانوني أن يقوموا باستخراج بطاقة الأحوال المدنية السعودية, والشروط التي تم وضعها هي.

أن يكون ابن الرجل الذي يرد أن يقوم باستخراج له بطاقة الأحوال المدنية قد وصل إلي سن الخامسة عشر. أن يحمل الابن هذا الجنسية السعودية. عند الذهاب لاستخراج بطاقة الأحوال المدنية لابد أن يتم إحضار شهادة الميلاد الأصلية بجانب صوره منها. إحضار اصل سجل الأب مع إحضار صورة أيضاً منها. الذهاب إلي مدرسة الابن وإحضار شهادة منها تفيد بأن ها الابن مقيد لديهم. إحضار عدد اربع صور ملونة, ويجب أن تكون هذه الصور بمقاس 6*4. أن يصطحب الأب الابن معه عند الذهاب لإجراء المقابلة الشخصية. إذا كان الأب متوفي فيتم إحضار صك حصر الإرث. إحضار نموذج ستة وخمسون والقيام بكتابته بطريقة صحيحة.

حجز موعد لاستخراج بطاقة الأحوال المدنية السعودية للابن