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عمر شويل - جدة خطوات طلب وجبات من تطبيق البيك 1444 … مطاعم البيك وسلسلة فروعها في المملكة العربية السعودية هي السلسلة الأكثر انتشارًا في محافظات ومدن المملكة بأكثر من 100 فرع والتي تنافس غيرها في الوصول إلى أكبر وأفضل جودة للأطعمة وللوجبات وكذلك المأكولات والسندوتشات منذ أكثر من 50 عام وتحتل المركز الأول في عدد المواطنين المستفيدين من المطاعم وذلك بسبب المذاق الرائع والخلطة الذكية والسحرية لكافة الوجبات والتي تختص بها المطاعم فتسعى بشكل دائم التجديد في المنيو وفي الأطعمة المختلفة والوجبات وكذلك مكوناتها من أجل أن تنال رضا العملاء وقد قامت الشركة التي تدير سلسلة المطاعم بفتح عدة فروع مؤخرًا في البحرية وكذلك الإمارات لكي تحقق الانتشار اللازم وقريبًا في مصر وذلك لأن كل المواطنين في السعودية وكذلك الأجانب والوافدين للعمل يعرفون جيداً البيك والطعم الذي يمتاز به في الوجبات فيقدم 18 صنف مختلف بخلطاته السرية وكل صنف أو قسم به العديد من الوجبات المتنوعة وكذلك السندوتشات المعرفة بنكهات مميزة جدًا .

خطوات طلب وجبات من تطبيق البيك 1444

وإذا كنت تبحث عن الطريقة الصحيحة من أجل طلب الوجبة من تطبيق البيك الإلكتروني على الهاتف المحمول.

فكل ما عليك فعله هو تحميل التطبيق وكذلك تسجيل دخولك ووضع موقعك من أجل إتمام الطلب .

وبعدها تفتح التطبيق وستظهر لك كافة أصناف الوجبات التي يقدمها المطعم.

فعليك الاختيار من بينها وكذلك نوعية الوجبات باردة حارة لفرد أو اثنين أو عائلية.

وكذلك اختر ما تريد منها وحدد كلمة أو عدد الوجبات وكذلك الإضافات .

واضغط بعدها على كلمة تأكيد الطلب ثم سيظهر لك كلمة تسجيل الدخول .

ستقوم بتسجيل الدخول مجددًا لحسابك أو قم بإنشاء حساب جديد إن كنت لا تمتلك حساب على التطبيق.

ثم قم باختيار طريقة الدفع وادفع السعر الخاص بالوجبة وكذلك التوصيل من البطاقة الائتمانية .

أو الطرق الأخرى المتاحة على التطبيق وبعدها سيتم تأكيد الطلب برسالة على الهاتف.

وخلال دقائق سيصلك الوجبة التي تريدها ومن أي مكان تستطيع تكرار نفس العملية.

وسيقوم الطلب بالتحول تلقائيًا للفرع الأقرب لموقعك الذي قمت بتحديده في بداية التسجيل