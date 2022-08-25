نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل البنوك لقروض المتقاعدين بالسعودية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل البنوك لقروض المتقاعدين بالسعودية 1444.. يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن البنوك وبرامجها التمويلية ومميزات كل برنامج تمويلي على حدا وكذلك فترات السداد والفائدة وقيمة الزيادة وكيفية السداد والمبلغ والضمانات والدفعة الأولى بجانب الشروط التي يضعها كل بنك من أجل تقديم القروض للأشخاص ومن بين العبارات البحثية الأكثر شهرة هي قروض المتقاعدين الشخصية والتي يقبل عليها المواطنين ويتنافس من أجلهم الكثير من البنوك في تقديم القروض بأفضل فترة سداد وأطولها وكذلك بالمميزات العديد الخاصة بالقرض الشخصي لكل متقاعد فدعونا نعرف كل التفاصيل تخص قرض المتقاعد الشخصي في البنوك السعودية وأفضلهم من حيث تقديم الخدمة للمواطنين.

أفضل البنوك لقروض المتقاعدين

التمويل الشخصي من الراجحي للمتقاعدين

ويعد مصرف الراجحي من أفضل البنوك في المملكة العربية السعودية في برامجها التمويلية .

التي تقدم تمويلات ميسرة لكل العملاء من أجل جذبهم فالشروط الخاصة بالبنك من أجل منح الفرد القرض.

أن يكون العمر الخاص بالمتقاعد لم يتجاوز الـ 70 سنة في آخر قسط .

وكذلك أن يستطيع دفع 900 ريال سعودي شهريًا وبالنسبة للمصروفات الإدارية فهي 500 ريال فقط.

وكذلك التكلفة الإجمالية للتمويل وصلت لـ 12 % فقط ..

ويطلب البنك الهوية الشخصية وكتابة طلب التمويل وشهادة التقاعد والتأمينات إن كان بالقطاع الخاص .

ودفع رسوم السداد المبكر 3 أشهر وأن يتم تحديد القيمة الخاصة بالتمويل .

وفق الراتب الشهري بفترة سداد لا تزيد عن 60 شهر بقيمة قرض تصل إلى 50 ألف ريال سعودي.

قرض البنك العربي

وبالنسبة للبنك العربي الذي ينافس مصرف الراجحي بشروط أن يتم التواصل والطلب من خلال خدمة العملاء.

في البنك العربي وكذلك أن يكون الفرد الراغب في القرض سعودي الجنسية .

بجانب ذلك أن يكون الفرد قد ملئ الاستمارة الإلكترونية الموجودة على رابط البنك وإنهاء الإجراءات في فرع البنك.

ومميزات البنك العربي أن الأقساط لفترة سداد تصل إلى 60 شهر .

وبجانب ذلك يمكن للفرد أن يؤجل السداد الخاص بالأقساط 3 أو 6 أقساط بهامش ربح بسيط ومميز.

بجانب ذلك عملية التسهيل الخاصة بالحصول على القرض والتمويل .

ويمكنك بعد السداد أن تعيد التمويل مرة أخرى.

ويمكن إعفاء الفرد من السداد في حالة وفاته لئلا يكون عبئًا على ورثته وأسرته.