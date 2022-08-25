تحديث الضمان الاجتماعي برقم الهوية 1444

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عمر شويل - جدة تحديث الضمان الاجتماعي من أهم الشروط التي أقرتها مؤخرًا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية لضمان استمرارية حصول المستفيدين على الدعم المقدم من الوزارة، حيث يمكن أن يتم ذلك بشكل سهل إلكترونيًا من خلال موقع إلكتروني خاص بالوزارة عن طريق إدخال رقم الهوية، وفي المقال نوضح لمتابعي موقع ثقفني رابط وخطوات التحديث الإلكتروني.

تحديث الضمان الاجتماعي

من المعروف أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقدم خدمات متعددة للمواطنين في المملكة العربية السعودية.

والتي من بينها دعم الضمان الاجتماعي لمساعدة محدودي الدخل والأسر الفقيرة على مواجهة متطلبات الحياة وعيش حياة كريمة.

ومن أجل ضمان الفرد استمراريته في صرف دعم الضمان الاجتماعي والمستحقات المالية شهريًا، اشترطت الوزارة أن يقوم بتحديث بياناته في نظام التضامن.

حيث حددت الوزارة موقع إلكتروني خاص بها يمكن من خلاله تحديث البيانات إلكترونيًا بدلاً من النظام الورقي الروتيني الممل.

خطوات تحديث الضمان الاجتماعي برقم الهوية

يستطيع المستفيد من نظام الضمان الاجتماعي حديث البيانات إلكترونيًا عن طريق إتباع تلك الخطوات:-

أولاً، يقوم المواطن المستفيد من دعم الضمان الاجتماعي بالدخول مباشرة إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. تسجيل الدخول من خلال حساب النفاذ الوطني الموحد. كما يمكن تسجيل الدخول من خلال كتابة كلمة المرور، رقم الهوية، والنقر على زر “دخول” ذات اللون الأخضر. ثانيًا يقوم بالنقر على قائمة الملف الشخصي، ومنها اختيار خدمة “تحديث البيانات”. بعد ذلك يقوم المستفيد بمراجعة كافة البيانات الخاصة به بدقة. ثم يقوم بتحديث البيانات الخاطئة التي تحتاج إلى تعديل، مثل بيانات السكن، رقم الجوال، الحالة الاجتماعية، وغيرها. بعدها يقوم بإضافة الحساب البنكي واسم البنك الذي يمتلك فيه الحساب ورقم الآيبان الخاص به. من ثم يقوم بالنقر على “التالي”، ثم يقود بكتابة كلمة المرور التي تم إرسالها على رقم الجوال. بعد التأكد من تحديث البيانات الخاطئة يتم النقر على “تقديم الطلب”.

كيفية التواصل مع الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن رقم موحد يمكن الاتصال به هاتفيًا للتواصل مع نظام الضمان الاجتماعي.

الرقم هو 19911 وهو رقم مجاني يتم الاتصال به للاستفسارات المختلفة ورفع الشكاوى.