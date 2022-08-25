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عمر شويل - جدة الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف برقم الهوية 1444 والشروط والمستندات المطلوبة اللازمة لعملية القبول في الأعفاء، حيث يقوم بنك التسليف بالمملكة العربية السعودية بتقديم العديد من الخدمات الكثيرة لعملائه الكرام، من ضمن هذه الخدمات الأعفاء من القروض البنكية من بنك التسليف، حيث يعتبر بنك التسليف من اهم المؤسسات الحكومية بالسعودية التي تعمل علي تقديم القروض الاجتماعية لمحدودي الدخل ومن هذه القروض قروض الزواج والمشاريع الصغيرة والترميم بجانب القروض الخاصة بالأسر، كما يقوم برد مبالغ القروض باتباع نظام معين له.

الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف برقم الهوية 1444

يوفر بنك التسليف السعودي خدمة للمواطنين وهي تقديم طلب أعفاء القروض وهذه الخدمة تمكن الأشخاص الحاصلين علي القروض الحصول علي أعفاء من الأقساط الشهرية الخاصة من القروض وذلك في حالة وفاة الشخص الذي اخذ قرض أو في حالة تعثر السداد يتم تقديم طلب أعفاء لبنك التسليف لعدم القدرة علي سداد القرض حيث يتم الاستعلام عن أعفاء بنك التسليف من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلي الرابط الرسمي لبنك التسليف والادخار السعودي. القيام بإدخال رقم الهوية الشخصية للمواطن المتقدم للحصول علي أعفاء تسديد القرض. يتم اختيار نموذج أعفاء بنك التسليف. نقوم بتعبئة نموذج بالبيانات المطلوبة منا والتأكد من صحة تسجيل البيانات. ثم علينا بالضغط علي إرسال الطلب.

شروط بنك التسليف الجديدة 1444 قرض الزواج



هناك عدة شروط يجب توافرها للمواطن المقبل علي الزواج ويقوم بأخذ قرض من بنك التسليف فيجب توفير تلك الشروط للحصول علي القرض حيث تكون هذه الشروط كالتالي:

يجب أن لا يتعدى اكثر من عامين علي عقد الزواج الرسمي من تاريخه.

لا يزيد الشخص المقترض عن عمر ٧٠عام.

القيام بتقديم عقد نكاح رسمي من المحكمة المختصة.

لا يتعدى عمر الكفيل عن ٥٥ عام.

يلزم علي الزوجة أن تكون سعودية الجنسية أو جنسية احدي دول الخليج العربي بجانب اخذ موافقة علي الزواج من الجهة المختصة إذا كانت الزوجة تحمل جنسية دولة اخري غير دول الخليج.

لا يزيد الدخل الشهري عن مبلغ ١٢.٥٠٠ ريال سعودي للمواطن الذي يريد القرض.

يشترط أن يكون الزواج للمرة الأولي كما يستثني ذلك الفئات الذي طلقه زوجته قبل الدخول عليها، ومن توفيت زوجته الوحيدة، واليك رابط شروط بنك التسليف.

المستندات المطلوبة بإعفاء المتوفين من قرض بنك التسليف

إليك جميع المستندات اللازمة الخاصة بأعفاء بنك التسليف.

رقم هاتف مقدم الطلب.

الاسم بالكامل للشخص المقدم للطلب.

رقم الهوية الخاص بالشخص المقدم.

نوع القرض.

رقم هوية المقترض.

الاسم بالكامل للمقترض.

مكان القرض.

رقم العقد.

رقم الحفيظة.

تاريخ الحفيظة.

مصدر الحفيظة، ونذكركم بجميع قروض بنك التسليف.

كيفية الاستعلام عن أخلاء الطرف من بنك التسليف والادخار

نقوم بالذهاب إلي خدمة الاستعلام من خلال الدخول علي موقع وزارة الموارد البشرية eservices.sdb.gov.sa.



تسجيل رقم الهوية الوطنية.

القيام بإدخال تاريخ الميلاد.

عليك بكتابة رمز التحقق الظاهر أمامك.

الضغط علي كلمة الاستعلام للحصول علي أخلاء الطرف بالتفصيل.

طريقة الاستفسار عن باقي الأقساط من قرض بنك التسليف

الدخول علي موقع بنك التسليف من sdb.gov.sa.

من اختيار قائمة الخدمات الإلكترونية.

الضغط علي كشف الحساب الإلكتروني.

الاطلاع علي تفاصيل كشف الحساب.

الضغط علي التوجه إلي الخدمة.

الدخول من خلال النفاذ الوطني.

تحديد القروض المطلوبة من الجدول.

الاطلاع علي تفاصيل الأقساط.

الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف بالسجل المدني

الدخول على موقع بنك التسليف.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

اضغط فوق كشف الحساب الإلكتروني.

أكتب رقم السجل المدني.

اضغط على زر تسجيل الدخول.

ادخل كلمة مرور أبشر.

اكمل تسجيل البيانات.

الدخول على معرفة القروض المعفاة.

وصلنا معكم لختام شرح كيفية الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف برقم الهوية 1444 والشروط والمستندات المطلوبة.