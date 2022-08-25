تحديث اللقطة المكانية للمدارس 1444.. تعرف على الطريقة بالخطوات

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عمر شويل - جدة تحديث اللقطة المكانية للمدارس من المهام التي تندرج تحت مسئوليات مدراء المدارس في المملكة العربية السعودية، والتي أقرتها وزارة التعليم السعودية من أجل تحديث بيانات الموقع الجغرافي المسجل لمدارس المملكة، وفي المقال نوضح لمتابعي موقع ثقفني طريقة التحديث بالتفصيل والخطوات.

اللقطة المكانية للمدارس

اللقطة المكانية عبارة عن مشروع أطلقته وزارة التعليم السعودية من أجل تحديث بيانات الموقع الجغرافي لجميع مدارس المملكة.

حيث يتم حفظ معلومات جميع المدارس في قاعدة معلوماتية موحدة تشمل كافة مدارس المناطق التعليمية في السعودية.

أهمية اللقطة المكانية لمدارس المملكة

قامت وزارة التعليم السعودية بإطلاق مشروع اللقطة المكانية للمدارس من أجل تحقيق عدة أهداف تتمثل فيما يلي:-

تصحيح بيانات الموقع الجغرافي الخاصة بكافة مدارس المملكة والإطلاع عليها بشكل دوري.

المساعدة على تخطيط المشاريع التوسيعية في مختلف أنحاء المملكة.

يستطيع جميع الأشخاص الإطلاع على البيانات المكانية للمدارس من خلال قاعدة البيانات الموحدة.

خطوات تحديث اللقطة المكانية للمدارس في السعودية 1444

يتم تحديث اللقطة المكانية للمدارس من خلال إتباع عدة خطوات، تتمثل فيما يلي:-

يتم أولاً الدخول مباشرة إلى موقع اللقطة المكانية. ثم الضغط على أيقونة “نظام نور” الموجودة في الجهة اليمنى من الصفحة. من ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة والنقر على تسجيل الدخول. بعدها يقوم المدير باختيار المدرسة التي يرغب في تحديث بيانات اللقطة المكانية الخاصة بها. ثم النقر على “عرض المدرسة على الخريطة”، وتحديد موقعها الجغرافي الجديد. وأخيرًا النقر على أيقونة “حفظ بيانات الموقع الجغرافي الجديد”.

خطوات تسجيل الدخول إلى اللقطة المكانية عبر نظام نور

كما أتاحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية إمكانية تحديث بيانات اللقطة المكانية للمدارس من خلال نظام نور الإلكتروني، وذلك من خلال إتباع تلك الخطوات:-