نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محفظة الراجحي .. تعرف على شروط فتحها وطريقة تفعيلها في المقال التالي
محفظة الراجحي من الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي لعملائه، حيث أنه من أكبر وأشهر البنوك في المملكة العربية السعودية، وفي المقال نوضح لمتابعي موقع ثقفني كافة التفاصيل حول المحفظة من حيث طريقة فتحها، كيفية تفعيلها، الشروط اللازم توافرها لذلك.
طريقة فتح محفظة الراجحي
يمكن لعملاء البنك فتح المحفظة الخاصة بالراجحي من خلال إتباع الخطوات الآتية:-
- تسجيل الدخول إلى موقع تداول الراجحي.
- ثم يتم النقر على “ابدأ”.
- من ثم يقوم العميل بإدخال رقم بطاقة الصراف الآلي الخاصة به.
- بعد ذلك يقوم بإدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة، وإدخال رمز التفعيل المرسل إليه في رسالة نصية عبر الجوال.
- ثم النقر على زر “التالي”، واستكمال ملء بيانات التسجيل.
خطوات تفعيل محفظة الراجحي
كما يستطيع العملاء تفعيل حساب المحفظة إلكترونيًا دون التوجه إلى البنك، وذلك من خلال تلك الخطوات:-
- أولاً تسجيل الدخول إلى موقع تداول مصرف الراجحي.
- من ثم يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به.
- ثم إدخال رقم التفعيل الذي يتم إرساله للعميل عبر رقم الهاتف الجوال المسجل من قبل.
- يقوم النظام بإرسال رسالة نصية أخرى للعميل تتضمن اسم البنك وكلمة المرور.
شروط تفعيل المحفظة
أوضحت إدارة المصرف أن هناك عدة شروط يستلزم توافرها حتى يستطيع العميل تفعيل حسابه على المحفظة، ويتمثل ذلك فيما يلي:-
- يشترط أن يمتلك العميل حساب جاري في بنك الراجحي.
- أن يحمل العميل بطاقة ائتمانية خاصة بالبنك.
شروط فتح محفظة استثمارية في الراجحي
كما يجب توافر بعض الضوابط والشروط حتى يتمكن العميل من فتح محفظة استثمارية في مصرف الراجحي، من أبرزها ما يلي:-
- أن يكون للعميل حساب جاري في الراجحي.
- كما يشترط أن يمتلك بطاقة الراجحي الائتمانية.
- البدء في ممارسة التداول التجريبي وسداد مبلغ وهمي من أجل بدء الاستراتيجيات.
- كما يجب أن تكون الأسهم عبر منصات تداول البورصة السعودية.
- يشترط أن يكون العميل مسجل من قبل في أبشر، وأن يمتلك المستندات الصحية التي تثبت سلامة قواه العقلية.
- وأخيرًا يقوم العميل بتقديم بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به ويجب أن تكون سارية الصلاحية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محفظة الراجحي .. تعرف على شروط فتحها وطريقة تفعيلها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.