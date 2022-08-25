محفظة الراجحي .. تعرف على شروط فتحها وطريقة تفعيلها

محفظة الراجحي من الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي لعملائه، حيث أنه من أكبر وأشهر البنوك في المملكة العربية السعودية، وفي المقال نوضح لمتابعي موقع ثقفني كافة التفاصيل حول المحفظة من حيث طريقة فتحها، كيفية تفعيلها، الشروط اللازم توافرها لذلك.

طريقة فتح محفظة الراجحي

يمكن لعملاء البنك فتح المحفظة الخاصة بالراجحي من خلال إتباع الخطوات الآتية:-

تسجيل الدخول إلى موقع تداول الراجحي. ثم يتم النقر على “ابدأ”. من ثم يقوم العميل بإدخال رقم بطاقة الصراف الآلي الخاصة به. بعد ذلك يقوم بإدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة، وإدخال رمز التفعيل المرسل إليه في رسالة نصية عبر الجوال. ثم النقر على زر “التالي”، واستكمال ملء بيانات التسجيل.

خطوات تفعيل محفظة الراجحي

كما يستطيع العملاء تفعيل حساب المحفظة إلكترونيًا دون التوجه إلى البنك، وذلك من خلال تلك الخطوات:-

أولاً تسجيل الدخول إلى موقع تداول مصرف الراجحي. من ثم يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به. ثم إدخال رقم التفعيل الذي يتم إرساله للعميل عبر رقم الهاتف الجوال المسجل من قبل. يقوم النظام بإرسال رسالة نصية أخرى للعميل تتضمن اسم البنك وكلمة المرور.

شروط تفعيل المحفظة

أوضحت إدارة المصرف أن هناك عدة شروط يستلزم توافرها حتى يستطيع العميل تفعيل حسابه على المحفظة، ويتمثل ذلك فيما يلي:-

يشترط أن يمتلك العميل حساب جاري في بنك الراجحي.

أن يحمل العميل بطاقة ائتمانية خاصة بالبنك.

شروط فتح محفظة استثمارية في الراجحي

كما يجب توافر بعض الضوابط والشروط حتى يتمكن العميل من فتح محفظة استثمارية في مصرف الراجحي، من أبرزها ما يلي:-