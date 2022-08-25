تحديث بيانات المعلمين عبر نظام فارس 1444

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عمر شويل - جدة تحديث بيانات المعلمين للنقل الخارجي عبر نظام فارس الخدمة الذاتية من أهم الخدمات الإلكترونية التي أتاحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الوطنية لخدمة المواطنين، حيث أنها أتاحت الفرصة أمام المعلمين وشاغلي الوظائف الإدارية في مدارس المملكة لتحديث بيانات النقل الخارجي والداخلي إلكترونيًا بدلاً من النظام الورقي وضياع الوقت والجهد، وفي المقال نتعرف من خلال موقع ثقفني على طريقة التحديث بالخطوات.
النقل الخارجي للمعلمين وشاغلي الوظائف التعليمية
أعلنت وزارة التعليم السعودية في 23 مايو الماضي عن فتح باب تقديم طلب النقل الخارجي للمعلمين وذلك استعدادًا لبدء عام دراسي جديد.
حيث أن هذا الأمر معتاد عليه سنويًا لتوفير الراحة والأجواء المناسبة للمعلمين والإداريين للعمل وإنجاز المهام مما يعود بشكل إيجابي على العملية التعليمية.
مع العلم أن الوزارة لم تعلن رسميًا حتى وقتنا هذا عن موعد غلق باب التقديم على النقل الداخلي والخارجي للكوادر التعليمية في مختلف أنحاء المملكة.
تحديث بيانات المعلمين
أكدت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية أنه لابد من أن يقوم المعلم أو شاغل الوظيفية التعليمية أي كانت والذي يرغب في النقل الخارجي من تحديث بياناته.
حيث أن النقل لا يتم دون تحديث البيانات والإدلاء بالبيانات الجديدة بشكل دقيق، حيث إذا تم اكتشاف أي خطأ في البيانات يتم حرمان المعلم أو الموظف من النقل تمامًا.
وفي هذا السياق أعلنت الوزارة عن إمكانية تحديث بيانات الكوادر التعليمية إلكترونيًا من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية.
خطوات تحديث بيانات المعلمين للنقل الخارجي عبر نظام فارس 1444
يستطيع المعلم أو الموظف الإداري تحديث بياناته إلكترونيًا للتمكن من التقديم على النقل الخارجي، وذلك عبر نظام فارس بشكل إلكتروني، من خلال إتباع تلك الخطوات:-
- أولاً، يقوم المعلم بالتوجه مباشرة إلى نظام فارس الخدمة الذاتية.
- ثم يقوم بتسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم، كلمة المرور الخاصة به، ورمز التحقق الظاهر على الشاشة.
- من ثم يقوم بالنقر على زر “تسجيل الدخول”.
- بعد ذلك يقوم بالانتقال إلى “صلاحية الخدمة الذاتية للموظف”، ومنها الضغط على “خدمات شئون المعلمين”.
- من ثم يتم النقر على أيقونة “اضغط هنا لتعديل البيانات”.
- يقوم المعلم بمراجعة البيانات الخاصة به جيدًا، ثم يعمل على تعديل البيانات الخاطئة إن وجدت.
- ثم يقوم برفع الأوراق المطلوبة، ووضع علامة صح أمام التعهد بصحة هذه البيانات.
- وأخيرًا الضغط على “نعم” للتحديث.
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