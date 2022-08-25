رابط التسجيل في نظام نور ١٤٤٤ه‍ بالخطوات بعد التحديثات الجديدة

رابط التسجيل في نظام نور ١٤٤٤ه‍، يعتبر نظام نور الإلكتروني من أهم الأنظمة التابعة لوزارة التعليم داخل المملكة العربية السعودية، حيث الهدف منه القيام بتسهيل كافة الأمور والخدمات علي الطلاب والأهالي، وغيرهم من الكوادر التعليمية والتدريس، حيث يقوم بتقديم جميع الخدمات بشكل إلكتروني، دون الذهاب إلي المؤسسات التعليمية، ومكاتب وزارة التعليم، لكي يتم الحصول علي الخدمة مع توفير الوقت والجهد علي الشخص، لذا يعمل أيضا علي خدمة أولياء الأمور في حالة القيام بتسجيل أبناءهم للتقديم في المدارس والروضات المختلفة بجانب متابعة الواقع الدراسي للطلاب.

رابط التسجيل في نظام نور ١٤٤٤ه‍

أتاحت وزارة التعليم السعودية موقعاً إلكترونياً رسمياً تابع لها يسمي نظام نور لكي يتم من خلاله تسجيل الطلاب المستجدين في وزارة التعليم السعودية، حيث تتم عملية التسجيل من خلال الدخول علي هذا الرابط (noor.moe.gov.sa) بجانب القيام بكتابة البيانات والمعلومات المطلوبة وكذلك رفع المستندات لإتمام عملية التقديم.

خطوات التسجيل في نظام نور برقم الهوية

يتوجب في أول الأمر الدخول علي رابط نظام نور (noor.moe.gov.sa).

القيام بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال رقم الهوية المسجل في النظام.

كتابة رمز التحقق الظاهر.

الضغط علي زر البحث.

نقوم باختيار الإدارة التعليمية، الصف، اسم المدرسة.

القيام بإدخال بريدك الإلكتروني والتأكد من بياناتك.

كتابة كلمة المرور الجديدة مع أعادة كتابتها.

النقر علي حفظ.

يتم تسجيل الدخول علي نظام نور وكتابة رقم الهوية وكلمة المرور الجديدة والضغط علي دخول.

وكتابة رقم الهوية وكلمة المرور الجديدة والضغط علي دخول. يتاح أمامك جميع الخدمات التي تريدها ويتم تحديد الخدمة المطلوبة مع إتباع جميع الخطوات.

كيفية تسجيل دخول ولي الأمر في نظام نور

يمكننا إتباع الخطوات الآتية حتي يتم تسجيل دخول ولي الأمر لنظام نور الإلكتروني:

الذهاب إلي الموقع من خلال موقع نظام نور noor.moe.gov.sa.

إدخال اسم المستخدم بجانب كلمة المرور.

تسجيل رمز التحقق الذي أمامك بطريقة صحيحة.

النقر علي تسجيل الدخول، واليك رابط نتائج نظام نور 2022.

المستندات المطلوبة لتسجيل الطلاب في نظام نور

