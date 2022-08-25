دعم سكني وموعد الصرف للمستحقين وقيمة الدعم وشروطه وكيفية الاستعلام والرابط

دعم سكني من أولى عمليات البحث في المملكة العربية السعودية من قبل الأشخاص المستحقين، حيث يزداد يومياً عدد الأشخاص المستحقين من هذا الدعم ومن أهم الفئات المستحقة الأسر السعودية الأكثر احتجاجاً، وسوف نوضح شروط الحصول على الدعم بداخل المقال وقيمة الدعم وموعد صرف الدعم وكيفية الاستعلام، حيث يقدم البرنامج دعم مادي شهري يصرف لمستحقي الدعم التي يتوفر بهم شروط استحقاق الدعم التي حددتها وزارة الإسكان، كما يعد برامج الدعم السكني من أهم البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان السعودية بتعاون مع صندوق التنمية العقاري حيث يوفر البرنامج الكثير من الخدمات مثل توفير وحدات سكنية للأسر محدودة الدخل التي لا تمتلك مسكن و تمويل العقارات السكنية و تقديم دعم مادي يصرف بشكل شهري الأسر المحتاجة، ومع اقتراب موعد الصرف كل شهر يبدأ المستفيدين بالبحث عن موعد صرف الدعم، وقد حددت وزارة الإسكان موعد صرف الدعم السكني وهو يوم 24 من كل شهر ميلادي، على أن يكون موعد صرف الدعم لهذا الشهر هو يوم الأربعاء 24 أغسطس 2022 الموافق 26 محرم 1444، ولا يتم تأجيل موعد الصرف إلا في حالة مصادفة هذا التاريخ ليوم إجازة رسمية.

الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم السكني:

يشترط أن يكون المستفيد من المواطنين السعوديين.

أن يكون عمر الشخص المتقدم يبدأ من 25 عام كحد أدنى ولا يقل عن ذلك.

أن يكون الشخص المتقدم مقيم بشكل دائم في السعودية

يكون المتقدم للحصول على الدعم لم يقدم من قبل أو يمتلك أي وحدات سكنية

عدم امتلاك أي أملاك أو أصول مسجلة.

من ضمن الفئات المستثناة التي يمكن الحصول على الدعم النساء المطلقات والأرامل من شرط السن.

ضرورة تقديم المستندات المطلوبة للتسجيل.

والتأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها في التقديم.

كيفية التسجيل فى دعم سكني:

ادخل على رابط الموقع الإلكتروني سكني.

ثم تقوم بالضغط على تسجيل مستخدم جديد.

من الضروري إدخال البيانات المطلوبة عند التسجيل وتتمثل هذه البيانات في تاريخ الميلاد ورقم الهوية..

التأ:د من كتابة رمز التحقق المرئي بشكل صحيح.

الموافقة على الشروط والأحكام جيداً بعد قرائتها

انتظر حتى يتم إرسال رسالة على رَقَم الجوال الخاص بك المسجل في أبشر يحتوي على كلمة المرور المؤقتة.

ثم تقوم بكتابة كلمة المرور في موضعها وكافة البيانات المطلوبة ثم الضغط على تسجيل.

كيفية الاستعلام عن الدعم السكني :