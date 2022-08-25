نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الدعم السكني اتصال ورفع شكوى عدم نزول الدعم 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت وزارة الإسكان رقم الدعم السكني اتصال لتحقيق التواصل الفعال مع المستفيدين من برنامَج سكني، حيث يسمح للمستفيد رفع شكوى بسبب عدم نزول الدعم، كذلك تقديم اعتراض، إضافة إلى ذلك الاستعلام عن الدعم السكني والمشاريع قيد التنفيذ، لذا فهو وسيلة المستفيد لمعرفة استحقاق الدعم السكني برقم الهوية، وذلك أملًا في توفير الحلول السكنية أمام أفراد الشعب السعودي، وعلى هذا تحسين مستوى المعيشة، عن طريق تعدد خيارات امتلاك المسكن المناسب، كما يوفر الرقم المجاني شرح لآلية التسجيل إلكترونيا عبر منصة سكني.

رقم الدعم السكني اتصال

استهدفت وزارة الإسكان من تخصيص رقم الدعم السكني اتصال توفير سبل العناية للمستفيدين؛ من حيث إرشاد المستفيدين إلى طريقة الاستعلام عن الدعم السكني، ورفع شكوى عدم نزول الدعم، لمن لم يحصل على الدعم المقرر في الدورة المستحقة، وذلك خلال فترات العمل الرسمية، من الأحد للخميس، في تمام الثامنة صباحا حتى السادسة مساءً، حيث يتصل المستفيد على رقم سكني المجاني ويقدم الشكاوى والمقترحات، ليتولى مركز الاتِصال مهام الشرح المفصل للحلول التمويلية والخيارات السكنية المتاحة، وتذليل العقبات التي تواجه المستخدمين.

شكوى عدم نزول الدعم السكني اتصال

أكدت وزارة الإسكان أنه بإمكان المستفيدين رفع شكوى عدم نزول الدعم بواسطة رقم الدعم السكني اتصال، كما أطلق صندوق التنمية العقارية الرقم المجاني لتقديم الشكوى أيضًا، ليس هذا فحسب، بل إن المستفيد بإمكانه رفع تظلم إلى وزير الإسكان، بسبب عدم تخصيص الدعم، وذلك عن طريق زيارة أقرب فرع للوزارة، كما وفرت الوزارة وسائل متعددة للتواصل، نذكر منها:

رقم الدعم السكني المجاني.

الحساب الرسمي على تويتر.

رقم سكني واتساب 0554199090 من الأحد للخميس.

استحقاق سكني برقم الهوية

للاستعلام عن استحقاق سكني برقم الهوية، يمكنكم زيارة منصة سكني واتباع الخطوات التالية:

أولا افتح رابط منصة سكني. من واجهة الموقع اضغط على تبويب خِدْمَات. اختر التحقق من استحقاق الدعم السكني. اكتب رقم الهوية الوطنية ثم كلمة المرور. اكتب رمز الصورة المائية بشكل صحيح. اضغط على تسجيل الدخول. انتقل إلى خِيار الاستعلام، ثم اكتب البيانات المطلوبة. أخيرًا اضغط على استعلم.

متى يحصل المتقدم على الدعم السكني بعد التسجيل؟

يحصل المتقدم على الدعم السكني بشكل فوري، بشرط أن يحصل على الموافقة أولًا، ثم يسمح له التقديم على أحد الحلول السكنية المتاحة، ويمكنكم الاستفسار عبر رقم الدعم السكني اتصال، وهو إلى ذلك لا يوجد محدد لصرف الدعم، أهم ما في الأمر أن تتوافر شروط الدعم السكني مع المتقدم وقت تقديم طلب الحصول على المنتج، وأثناء التخصيص، وإلا سقط الدعم.