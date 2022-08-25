نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط موبايلي ايفون ١٣ وما شروط قبول العملاء؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط موبايلي ايفون ١٣ يدخل في إطار عروض التقسيط المميزة والتي اشترك فيها العديد من العملاء داخل المملكة العربية السعودية ويمكن الدخول إلى أجهزة موبايلي بالتقسيط لاختيار أحد الإصدارات الجديدة من ايفون 13 برو Max تقسيط وعملاء باقات مفوتر يحصلون على مميزات كثيرة عند الموافقة على الطلب، كما يمكن الدخول إلى المتجر لاختيار تقسيط ايفون 13 وإتمام الإجراءات المطلوبة.

تقسيط موبايلي ايفون ١٣

قدمت شركة موبايلي العديد من الأجهزة الذكية بنظام التقسيط منها تقسيط موبايلي ايفون ١٣ بأكثر من سعة تخزين مثل جهاز ايفون 13 بمساحة 128 جيجا بايت، كما أن الشركة وفرت بأكثر من لون نسخة 256 جيجا بايت، وهناك جهاز 512 جيجا بايت أيضًا باللون الأبيض واللون الأحمر والأسود والوردي بالإضافة إلى الجهاز باللون الأزرق.

ويعتبر الجهاز واحد من أفضل الأجهزة المميزة لحماية الخصوصية وأداء ذكي للغاية، والشاشة الخاصة بجهاز بمساحة 6.1 إنش وهي تعمل بالجيل الخامس وبها كاميرا واسعة وواسعة للغاية والجهاز متوفر بسعر الكاش بمبلغ يبدأ من 3599 ريال سعودي حتى 5049 ريال سعودي.

كم تقسيط ايفون ١٣ موبايلي؟

يمكن تقسيط الجوالات الذكية من خلال شركة موبايلي وسداد قيمة الأقساط على مدار عامين، وللتعرف على قيمة الأقساط يتم الدخول إلى رابط باقات الأجهزة المفوترة والدخول إلى أجهزة بل وسيتم التعرف على جميع التفاصيل سواء اسم البرنامج وقيمة الدفعات الشهرية التي ينبغي سدادها.

شروط تقسيط موبايلي ايفون 13

هناك مجموعة من الشروط أعلنت عنها الشركة رسميًا لقبول عملاء التقسيط وتتمثل الشروط في التالي:

خطط التقسيط متاحة لأصحاب باقات مفوتر (100 ،200 ،300، 400).

تعمل الشركة على التحقق من السجل الائتماني للعميل قبل الموافقة على الطلب وذلك من خلال سمة.

برم العقود والتعهد بالسداد لفترة لا تزيد عن عامين والدفع سيكون شهريًا على حسب الباقة.

التعهد بسداد قيمة الدفعات في حالة الرغبة في أن يتم إلغاء عقد التقسيط من خلال الشركة ويضاف إلى القيمة الضريبة المضافة أيضًا، ويمكن تقديم الطلب إلكترونيًا أو من خلال زيارة أحد فروع الشركة المنتشرة في جميع الأنحاء بالمملكة ويتم تقديم نسخة من الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة.