كيفية الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي لشهر أغسطس وموعد الصرف

راتب الضمان الاجتماعي من أهم عمليات البحث من قبل المواطنين السعوديين في الآونة الأخيرة، ينتظر الكثير من مستحقي راتب الضمان الاجتماعي عن شهر اغسطس عن الاعلان عن موعد الصرف ، حيث أن موعد نزول نتائج الأهلية هذا الشهر ستكون في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس 2022 م، أما المستحقين القدامى الذين قاموا بتحديث البيانات فسيتم دراسة حالتهم للتأكد من شروط التسجيل الجديدة وصحة إثبات مصادر الدخل الخاصة بهم، وسوف نوضح شروط الاستحقاق والفئات المستحقة للضمان الاجتماعي وكيفية الاستعلام بداخل المقال ، وفي حال كانت النتيجة بعدم الأهلية يمكنهم تقديم اعتراض وسيتم البت في طلب الاعتراض خلال 60 يوم، حيث ان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنشر دائمًا أخر المستجدات للمستفيدين من خلال منصتها الرسمية وأبانت بأنها قامت بدراسة الحالات التي قدمت في المنظومة الجديدة للضمان الاجتماعي، سواء كانوا من المستفيدين الجدد، أو من قاموا بتحديث البيانات وذلك حرصاً من الحكومة على أن يصل الدعم للفئات المستحقة الأولى.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر أغسطس:

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت من خلال صفحته الرسمية “تويتر” عن موعد صرف الدفعة الجديدة شهر أغسطس، حيث يتم إيداع المبالغ المالية في الحسابات البنكية بمجرد الإعلان عن لحظة صرف راتب الضمان، ويتم ذلك من خلال الانتهاء من اعتماد كشوف المتقدمين سيتم نزول الدعم في الحسابات البنكية للمستفيدين، وأن الوزارة قامت بتوحيد معد الصرف ليكون باليوم الأول من كل شهر ميلادي واعتباره موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور والقديم، وسوف يتم إيداع الراتب في حسابات المُستفيدين في حساباتهم البنكية مُباشرة لكافة الأشخاص الذين تم التحقق من حساباتهم.

الشروط الواجب توافرها لاستحقاق الضمان الاجتماعي المطور:

أن يكون الشخص المتقدم ذو جنسية سعودية لا غير ومقيم بشكل دائم بالمملكة العربية السعودية.

ويشترط ضرورة التزام المُتقدم باستيفاء كافة المُتطلبات التي ترتبط بالضمان الاجتماعي حيث يتم تقديم الآتي:

الخدمات الصحية. الخدمات التعليمية. الالتزام بجميع برامج التدريب والتوظيف.

ويشترط أن لايكون المُستفيد مُقيماً بأي من دور الإيواء التي تتبع للدولة.

المبالغ المستحقة فى الضمان الاجتماعي الجديد:

يكون قيمة المبلغ المستحق للفرد المستقل لا يقل عن 1,100 ريال سعودي كحد أدنى.

بالإضافة إلى قيمة معاش الضمان الاجتماعي بقيمة 550 ريال سعودي للتابعين.

الفئات المستحقة رواتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد:

المرأة المطلقة والأرملة التي تعول أبناءها وليس لها دخل مادي ولا تعمل. الأسرة التي ليس لديها أي مصدر دخل. من ضمن الفئات المستحقة أسر المسجونين بالإضافة إلى الأشخاص المدمنين الذين يخضعون للعلاج في مركز علاجية. عائلة الزوج المختفي الأيتام حاملي بطاقات التنقل

كيفية الاستعلام عن استحقاق معاش الضمان الاجتماعي: