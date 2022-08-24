شروط تمويل شخصي يصل إلى 5000 ريال سعودي من منصة سلفة بدون تحويل الراتب

شروط تمويل شخصي يصل إلى 5000 ريال وهو ما يبحث عنه كثير في المملكة من منصة سلفة لمساعدتهم ومساندتهم في مواجهه ظروف الحياه ويتميز بسهولة الحصول علية دون تحويل الراتب الشهرى ويصل قيمة التمويل من ألف ريال إلى 5000 ريال سعودي وفقا للشريعة الإسلامية، كما أن هذا التمويل مرخص من مؤسسة النقد العربي ويناسب احتياجات وطلبات المواطنين باختلاف فئاتهم ويتم الحصول على التمويل فورا في اسرع وقت، مما جعل منصة سلفة تلقى اهتمام من المواطنين في المملكة بالتقديم على التمويل الشخصي، وهى منصة سعودية مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، وفقا للشروط ويجب توافرها في العميل المتقدم على القرض، وفي الوقت نفسه تمنح المستفيدين مرونة في الدفع لمدة ستة أشهر حتى لا يتعثر أحد في السداد رغم أن قيمة القروض ليست كبيرة ويمكن الحصول علية الكتروانيا وهو ما تسعى إليه المملكة لتحويل كافة الأنظمة الى رقمية بدون التعامل الورقي لتخفيف على المكاتب.

كما يوجد افضل تمويل من سلفة بدون تحويل الراتب أو موافقة الكفيل 1442 وشروط الحصول علية ، كما يتم أنشاء ملف شخصي لكل عميل يتم من خلاله معرفة كل ما يتعلق بالحالة الائتمانية ومواعيد سداد التمويل وجدولتها ونسبة الالتزام. وكذلك سيكون هذا الملف الشخصي بمثابة كفيل للعمليات المستقبلية والتي من خلالها ستتم تسريع عملية الموافقة بالرجوع إلى العمليات التاريخية ونسبة الالتزام، ويتم تحديد قيمة التمويل والمبلغ الطارئ الذي تحتاجه لهذه الفترة، ثم حدد الفترة التي تراها مناسبة لك لتقوم بسداد المبلغ وبشكل سلس لا يؤثر على المركز المالي، نتمن في سلفة خصوصيتك، لذلك توضح سياسة الخصوصية الخاصة بنا كيفية تعاملنا مع معلوماتك الشخصية، وحماية خصوصيتك عند استخدامك لموقعنا، نتعهد في سلفة بالحفاظ على معلوماتك الشخصية، باستثناء ما هو مذكور في بيان الخصوصية الخاص بنا، والذي تم إدراجه بالرجوع إلى شروط الاستخدام والإقرارات الأخرى المقدمة للشركة، تم توفير شروط الاستخدام عبر موقع شركة سلفة “الشركة”، بما في ذلك أي مجال فرعي من الموقع الإلكتروني أو تطبيقات الهواتف الذكية

شروط التمويل الشخصي من منصة سلفة

يقوم العميل بسداد التمويل على دفعات شهرية متساوية، حسب المدة التي يختارها عند طلب التمويل، وتبدأ من شهر الى 6 أشهر، وتصدر الفاتورة المستحقة يوم 28 من كل شهر، وفي حالة الموافقة على طلب التمويل بعد يوم 25 من الشهر الجاري، تصدر الفاتورة المستحقة يوم 28 من الشهر الذي يليه وذلك وفقا لشروط التمويل:

انأ يكون المتقدم سعودي الجنسية. الايقل عمر المتقدم عن 18 عام. الايقل الدخل الشهرى عن 3000 ريال سعودي. أحضار بطاقة الهوية الوطنية وتكون سارية. أن يكون مقيم بالمملكة بصفة مستمرة. تقديم كافة الأوراق المطلوبة للحصول على التمويل.

طريقة التقديم للحصول على التمويل من منصة سلفة

الدخول إلى منصة سلفة الإلكترونية. الضغط على طلب تمويل. يتم أدخال البيانات المطلوبة لإنشاء حساب بالمنصة من رقم الجوال والبريد الإلكتروني. ويتم أدخال رقم الهوية الوطنية وتعيين كلمة مرور للحساب. ثم يحدد على مربع اقبل الشروط والأحكام. ثم يضغط على “استكمال التسجيل”. يتم تحديد في البداية قيمة المبلغ الذي تريد والفترة المناسبة للسداد. ثم تقوم بإدخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة بدقة. بعد تقديم الطلب سيتم النظر في طلبك وفي حالة تطابق شروط الاستحقاق عليك سيتم وضع مبلغ التمويل في حسابك بشكل.

خطوات التسجيل بمنصة سلفة

الدخول إلى موقع منصة سلفة. أنشاء حساب جديد وملي البيانات المطلوبة من رقم الجوال والبريد الالكتروانى كتابة كلمة المرور إذا تم التسجيل مسبقا. اختيار المتقدم مبلغ التمويل. اختيار طريقة السداد بالشهور. ثم الضغط على طلب تمويل واستكمال التسجيل.

والجدير بالذكر أن منصة سلفة يعتمد عليها الكثير من المواطنين في الحصول على التمويلات الشخصية التي يحتجاها كل مواطن على حسب دخلة وقدرته على السداد كما يمكن معرفة ماهي منصة سلفة وشروطها وخطوات التسجيل بها للمعرفة الحصول على التمويل الشخصي وفترة وطريقة السداد التي تكون مريحة وبسيطة لتناسب الجميع في المملكة وتتيح المنصة خدمة جدولة السداد لتقسيم مبلغ القرض على أقساط ميسرة يقوم العميل بسداد قيمة القرض من خلالها ويقدم للموظفين بالقطاع الحكومي والخاص الذين يبحثوا عن القروض والعروض التمويلية الميسرة التى تختلف عن الشروط الخاصة بالبنوك والتي قد تكون مستحيلة بالنسبة للكثير منهم الراغبين في الحصول على الخدمة من قروض والخدمات التمويلية مقدمة من المنصة دون اشتراط تحويل الراتب.